Временно остановлено предоставление услуг в сервисных центрах МВД: что произошло
12:49, 11 марта 2026
О возобновлении работы сервисных центров сообщат дополнительно.
Главный сервисный центр МВД сообщил о временной приостановке предоставления услуг в сервисных центрах. Причиной послужили внеплановые технические работы.
В ведомстве отметили, что из-за проведения технических работ оформление и предоставление услуг в сервисных центрах МВД пока не осуществляется. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и приносят извинения за возможные неудобства.
В Главном сервисном центре также добавили, что о возобновлении работы сервисных центров будет сообщено дополнительно на официальных страницах в социальных сетях.
