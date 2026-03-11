Временно остановлено предоставление услуг в сервисных центрах МВД: что произошло

О возобновлении работы сервисных центров сообщат дополнительно.

Главный сервисный центр МВД сообщил о временной приостановке предоставления услуг в сервисных центрах. Причиной послужили внеплановые технические работы.

В ведомстве отметили, что из-за проведения технических работ оформление и предоставление услуг в сервисных центрах МВД пока не осуществляется. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и приносят извинения за возможные неудобства.

В Главном сервисном центре также добавили, что о возобновлении работы сервисных центров будет сообщено дополнительно на официальных страницах в социальных сетях.

