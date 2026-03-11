  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Иск кредитора о признании ребенка утратившим право пользования ипотечным жильем является надлежащим способом защиты – ОП КГС ВС

12:41, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд рассмотрел дело о возможности обращения кредитора с иском о признании ребенка утратившим право пользования жильем в случае его регистрации в ипотечном жилье при исполнении решения о взыскании кредитной задолженности.
Иск кредитора о признании ребенка утратившим право пользования ипотечным жильем является надлежащим способом защиты – ОП КГС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если регистрация ребенка в ипотечном жилье препятствует его продаже, исполнитель может обратиться в суд в порядке ст. 435 ГПК Украины, однако кредитор также имеет право подать иск о признании ребенка утратившим право пользования жильем. Такой способ защиты является надлежащим и эффективным, поскольку позволяет суду пресечь недобросовестные попытки должника избежать исполнения кредитного обязательства и судебного решения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики по делу № 522/3747/22.

Согласно ст. 15 ГК Украины каждое лицо имеет право на защиту своего гражданского права в случае его нарушения, непризнания или оспаривания.

В рассматриваемом деле кредитор обратился в суд с иском о признании малолетней внучки должницы утратившей право пользования квартирой, ссылаясь на то, что вследствие недобросовестных действий последней нарушается право истца как кредитора на реализацию ипотечного имущества при принудительном исполнении судебного решения о взыскании кредитной задолженности.

Суды предыдущих инстанций иск удовлетворили, указав, что должница нарушила требования Закона Украины «Об исполнительном производстве», зарегистрировав в спорной квартире место проживания малолетнего ребенка во время исполнительного производства по взысканию кредитной задолженности, что не может свидетельствовать о возникновении у ребенка жилищных прав на такую недвижимость. Суды обратили внимание на то, что действия ответчика свидетельствуют о недобросовестности поведения.

Объединенная палата Кассационного гражданского суда Верховного Суда пришла к выводу, что для устранения обстоятельств, которые делают невозможным исполнение решения о взыскании задолженности по кредиту за счет ипотечного имущества (в частности из-за регистрации в нем ребенка без согласия кредитора), исполнитель имеет право обратиться в суд с заявлением (представлением) об обращении взыскания на такое имущество в порядке ст. 435 ГПК Украины.

Вместе с тем и кредитор имеет право самостоятельно обращаться с иском о признании ребенка утратившим право пользования жильем, поскольку такой способ защиты является надлежащим и эффективным и позволяет суду непосредственно оценить добросовестность действий должника, обеспечить баланс прав сторон и учесть наилучшие интересы ребенка в ситуации, когда регистрация места его проживания на стадии реализации имущества направлена на умышленное усложнение исполнения судебного решения.

Оценка недобросовестности действий должника (ипотекодателя), который регистрирует место проживания ребенка в ипотечном жилье на стадии его реализации в процедуре принудительного исполнения судебного решения, также может быть предметом оценки суда при рассмотрении соответствующего представления исполнителя об обращении взыскания на недвижимое имущество должника, в котором зарегистрированы дети.

Учитывая изложенное, Объединенная палата Кассационного гражданского суда Верховного Суда согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о необходимости защиты прав кредитора и удовлетворения заявленного иска с целью возвращения участников правоотношений в прежнее состояние, которое позволит завершить процедуру принудительной реализации недвижимого имущества должника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд долг дети кредит судебная практика КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Набросилась с кулаками и матом: как суд в Мукачево наказал жену за насилие над мужем

Суд применил пробационный надзор и направил обвиняемую на программу для обидчиков.

НАБУ и САП просят изменить правила следствия: ограничить доступ к судебным решениям и отменить «правки Лозового»

Также НАБУ хочет получить возможность мониторить банковские счета.

Депутаты, проголосовавшие за независимость Украины, получат дипломатические паспорта и пожизненное содержание: подписан Закон

Президент подписал Закон о спецстатусе для народных депутатов, поддержавших ключевые акты провозглашения независимости Украины.

ХХ съезд судей выбирает РСУ: среди кандидатов — судьи Верховного Суда, ВАКС и апелляционных судов

Второй день ХХ Съезда судей начнется с голосования за новый состав высшего органа судейского самоуправления.

Украина получит кредит на 134 млн евро на восстановление дорог

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении дорог при поддержке ЕИБ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]