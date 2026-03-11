Иск кредитора о признании ребенка утратившим право пользования ипотечным жильем является надлежащим способом защиты – ОП КГС ВС

Верховный Суд рассмотрел дело о возможности обращения кредитора с иском о признании ребенка утратившим право пользования жильем в случае его регистрации в ипотечном жилье при исполнении решения о взыскании кредитной задолженности.

Если регистрация ребенка в ипотечном жилье препятствует его продаже, исполнитель может обратиться в суд в порядке ст. 435 ГПК Украины, однако кредитор также имеет право подать иск о признании ребенка утратившим право пользования жильем. Такой способ защиты является надлежащим и эффективным, поскольку позволяет суду пресечь недобросовестные попытки должника избежать исполнения кредитного обязательства и судебного решения.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики по делу № 522/3747/22.

Согласно ст. 15 ГК Украины каждое лицо имеет право на защиту своего гражданского права в случае его нарушения, непризнания или оспаривания.

В рассматриваемом деле кредитор обратился в суд с иском о признании малолетней внучки должницы утратившей право пользования квартирой, ссылаясь на то, что вследствие недобросовестных действий последней нарушается право истца как кредитора на реализацию ипотечного имущества при принудительном исполнении судебного решения о взыскании кредитной задолженности.

Суды предыдущих инстанций иск удовлетворили, указав, что должница нарушила требования Закона Украины «Об исполнительном производстве», зарегистрировав в спорной квартире место проживания малолетнего ребенка во время исполнительного производства по взысканию кредитной задолженности, что не может свидетельствовать о возникновении у ребенка жилищных прав на такую недвижимость. Суды обратили внимание на то, что действия ответчика свидетельствуют о недобросовестности поведения.

Объединенная палата Кассационного гражданского суда Верховного Суда пришла к выводу, что для устранения обстоятельств, которые делают невозможным исполнение решения о взыскании задолженности по кредиту за счет ипотечного имущества (в частности из-за регистрации в нем ребенка без согласия кредитора), исполнитель имеет право обратиться в суд с заявлением (представлением) об обращении взыскания на такое имущество в порядке ст. 435 ГПК Украины.

Вместе с тем и кредитор имеет право самостоятельно обращаться с иском о признании ребенка утратившим право пользования жильем, поскольку такой способ защиты является надлежащим и эффективным и позволяет суду непосредственно оценить добросовестность действий должника, обеспечить баланс прав сторон и учесть наилучшие интересы ребенка в ситуации, когда регистрация места его проживания на стадии реализации имущества направлена на умышленное усложнение исполнения судебного решения.

Оценка недобросовестности действий должника (ипотекодателя), который регистрирует место проживания ребенка в ипотечном жилье на стадии его реализации в процедуре принудительного исполнения судебного решения, также может быть предметом оценки суда при рассмотрении соответствующего представления исполнителя об обращении взыскания на недвижимое имущество должника, в котором зарегистрированы дети.

Учитывая изложенное, Объединенная палата Кассационного гражданского суда Верховного Суда согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о необходимости защиты прав кредитора и удовлетворения заявленного иска с целью возвращения участников правоотношений в прежнее состояние, которое позволит завершить процедуру принудительной реализации недвижимого имущества должника.

