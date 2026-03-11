Должник за границей: когда решение украинского суда можно выполнить в другом государстве

В Минюсте объяснили, при каких условиях решение украинского суда может быть признано и исполнено на территории другого государства, если должник находится за границей.

Определяя права и обязанности гражданина, любое государство обязано защищать права гражданина, который находится под его юрисдикцией. Таким образом, граждане имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в учреждения юстиции и другие учреждения, к компетенции которых относятся гражданские дела; подавать ходатайства, иски и осуществлять другие процессуальные действия для защиты своих интересов. Об этом напоминает Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Следует отметить, что решение суда, защищающее интересы граждан, имеет юридическую силу только на территории той страны, где оно вынесено. В таком случае становится актуальным вопрос о признании решения суда Украины на территории иностранного государства, поскольку признание решения суда означает придание ему такой же юридической силы, какой обладают решения судов соответствующего государства.

Любое судебное решение, которое требует принудительного исполнения (например, о взыскании долга, взыскании алиментов и т. п.), может исполняться на территории другой страны только после прохождения в компетентном суде этой страны специальной процедуры его признания и допуска к исполнению.

Правовая основа

Условиями признания и исполнения решения иностранного суда является наличие международного договора Украины или взаимности по договоренности с иностранным государством, решение суда которого должно исполняться в Украине.

В основном вопросы признания и исполнения решения иностранного суда регулируются благодаря двусторонним договорам о правовой помощи, Конвенции о взыскании алиментов за границей 1956 года и Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания 2007 года.

Направить ходатайство вместе с документами заинтересованное лицо может непосредственно в компетентный суд государства, где необходимо исполнить решение (то есть по месту будущего исполнения), если адрес суда ему известен, либо с помощью Министерства юстиции Украины. В последнем случае ходатайство подается через суд, который вынес решение в первой инстанции.

Заинтересованное лицо может подать заявление (ходатайство) о признании и исполнении решения.

Технические вопросы

Ходатайство о признании и исполнении решения суда Украины на территории другого государства подается истцом или уполномоченным на это лицом письменно в произвольной форме, однако должно содержать:

а) имя (наименование) лица, подающего ходатайство, указание его места жительства (пребывания) или местонахождения;

б) имя (наименование) должника, указание его места жительства (пребывания), его местонахождения либо местонахождения его имущества в Украине;

в) полное наименование суда, который вынес решение, дату вынесения решения и его резолютивную часть.

К ходатайству о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда прилагаются документы, предусмотренные международными договорами. Также необходимо приложить перевод ходатайства и всех направляемых документов на официальный язык соответствующего государства либо на язык, предусмотренный международным договором.

Заинтересованному лицу с целью решения вопроса о признании и допуске к принудительному исполнению решения украинского суда на территории другого государства необходимо обратиться в суд, который вынес решение, с заявлением о содействии в оформлении пакета документов.

Если международными договорами не определен перечень документов, которые должны прилагаться к ходатайству, либо при отсутствии такого договора, к ходатайству прилагаются документы, надлежащим образом оформленные судом, вынесшим решение, а именно:

а) копия судебного решения;

б) справка о том, что решение вступило в законную силу;

в) справка о частичном исполнении или неисполнении решения на территории Украины;

г) справка о том, что ответчик был надлежащим образом уведомлен о дне судебного заседания, если ответчик не принимал участия в судебном заседании;

д) документ, удостоверяющий полномочия представителя (если ходатайство подается представителем).

Ходатайство о признании и исполнении решения суда Украины направляется в компетентный суд соответствующего государства непосредственно либо через межрегиональные управления.

Если все требования соблюдены и отсутствуют основания для отказа в признании решения, иностранный суд выносит определение о допуске решения суда Украины к принудительному исполнению.

Сколько длится процесс?

Анализ практики свидетельствует, что средний срок от направления ходатайства на рассмотрение до принятия компетентным судом решения по существу составляет восемь месяцев.

В случае несогласия с решением суда об отказе в признании и исполнении иностранного судебного решения заинтересованное лицо имеет право обжаловать его в суд высшей инстанции в соответствии с внутренним законодательством государства, на территории которого рассматривалось ходатайство.

