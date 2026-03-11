Нетрезвое управление электросамокатом: что грозит водителям за нарушение

Луцкий горрайонный суд Волынской области разъяснил, что управление электросамокатами и другими электрическими средствами передвижения в состоянии опьянения может влечь административную ответственность по статье 130 КУоАП со штрафом и лишением права управления транспортными средствами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Луцкий горрайонный суд Волынской области обратил внимание на нормы действующего законодательства и существующую судебную практику относительно привлечения к административной ответственности по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях лиц, которые управляют электросамокатами и другими подобными средствами передвижения.

Отмечается, что согласно устоявшейся судебной практике, использование электросамоката или другого подобного средства (в частности электроскутера, электровелосипеда и т. п.) для перемещения лица как участника дорожного движения признаётся использованием транспортного средства, если такое средство приводится в движение с помощью установленного на нём электрического двигателя. В таком случае указанные средства рассматриваются как источник повышенной опасности.

В связи с этим лица, которые управляют электросамокатами и другими подобными средствами передвижения, обязаны соблюдать требования Правил дорожного движения. На таких лиц распространяется, в частности, запрет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Суд обращает внимание, что при решении вопроса о привлечении к административной ответственности по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях мощность электродвигателя средства передвижения правового значения не имеет, если установлен факт управления таким средством как участником дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за отказ водителя от прохождения осмотра на состояние опьянения законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Суд подчёркивает, что управление транспортными средствами в состоянии опьянения существенно снижает внимание и скорость реакции водителя и создаёт повышенную опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.