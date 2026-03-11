Съезд судей принял новый Регламент: как изменятся правила назначения судей КСУ и работа форума

ХХ съезд судей утвердил Регламент, который меняет механизм созыва в случае бездействия РСУ.

На рассмотрение ХХ очередного Съезда судей был вынесен проект новой редакции Регламента съезда судей Украины, одобренного Советом судей Украины 22 января 2026 года. 11 марта Съезд принял решение утвердить новую редакцию Регламента.

Документ предусматривает не просто обновление текста, а адаптирует высший орган судейского самоуправления к требованиям военного времени и новым европейским стандартам. Работа ХХ Съезда будет базироваться на принципах верховенства права и открытости, гласности, равенства прав делегатов Съезда и коллегиальности принятия решений.

Согласно обновленному Регламенту, Съезд судей наделен широкими полномочиями. Ключевая разница между Регламентом от 25.09.2014 и обновленным Регламентом заключается в детализации и расширении компетенций. Новый Регламент официально включает назначение члена Совещательной группы экспертов (СГЭ) и его заместителя, чего не было в старой редакции.

Также Регламент вводит четкий механизм образования организационного комитета, если ССУ не созывает съезд судей в установленные сроки. Это предохранительная мера против блокирования работы съезда самим Советом.

В случае если Совет судей Украины не созывает Съезд в сроки, определенные Регламентом, такой Съезд может быть созван по требованию собрания судей не менее одной пятой всех судов без участия Совета судей Украины. В таком случае инициаторы созыва Съезда образуют организационный комитет по созыву Съезда, который осуществляет полномочия Совета судей Украины по созыву Съезда. Организационный комитет безотлагательно обнародует информацию о своем образовании в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер» и назначает дату проведения Съезда не ранее чем через два месяца со дня образования организационного комитета.

Кроме того, Регламентом внедряется сложная процедура назначения судей Конституционного Суда путем рейтингового голосования. Рассмотрение вопроса о назначении судьи Конституционного Суда Украины начинается с доклада председательствующего или иного лица о количестве вакантных должностей и результатах конкурсного отбора кандидатур для назначения судьями КСУ. Каждый из кандидатов имеет право выступить перед делегатами Съезда до начала голосования.

Назначение на должность судьи Конституционного Суда Украины тайным голосованием проводится путем подачи бюллетеней в два этапа:

рейтинговое голосование; голосование за назначение на должность судьи Конституционного Суда Украины.

В бюллетень для тайного рейтингового голосования включаются все кандидаты, получившие от Совещательной группы оценку «соответствует» по критериям высоких моральных качеств и признанного уровня компетентности в сфере права.

В бюллетень для тайного голосования за назначение на должность судьи Конституционного Суда Украины включается тот кандидат, который по итогам рейтингового голосования получил наибольшее количество голосов избранных делегатов Съезда.

Если по результатам тайного голосования кандидат не получил большинства голосов избранных делегатов съезда судей Украины, его кандидатура считается отклоненной, проводится повторное тайное голосование по следующему в рейтинге кандидату. И здесь важное нововведение в Регламент: если по результатам повторных голосований ни один кандидат в КСУ не набрал большинства, съезд признает избрание несостоявшимся, что стимулирует делегатов к поиску компромисса вокруг наиболее достойных специалистов.

Статья 35 проекта вводит обязательную аудио- и видеофиксацию хода съезда, кроме того Съезд судей Украины может принять решение об осуществлении онлайн-трансляции хода Съезда на официальном YouTube-канале или других официальных информационных ресурсах судебной власти Украины.

Статья 13 предусматривает, что кворум определяется только в первый день. Дальнейшее уменьшение количества делегатов не препятствует работе, если есть голоса для решений. А мандатная комиссия теперь проверяет полномочия делегатов на соответствие ст. 131 Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Принятие новой редакции Регламента является важным шагом для институциональной устойчивости судебной власти. Главные достижения документа: институциональная защита, евроинтеграционный вектор, прозрачность и цифровизация.

