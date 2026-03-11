  1. В Украине

Будут судить мать, которая отказалась от госпитализации тяжело больного 13-дневного сына — ребенок умер

15:05, 11 марта 2026
После рождения мальчик нуждался в медицинском наблюдении.
Будут судить мать, которая отказалась от госпитализации тяжело больного 13-дневного сына — ребенок умер
В Кировоградской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 27-летней женщины, которой инкриминируют злостное неисполнение родительских обязанностей, повлекшее смерть ребенка, а также оставление его в опасности. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, обвиняемая является внутренне перемещенным лицом из Харьковской области. Ранее ее уже лишили родительских прав в отношении четырех детей, которые сейчас проживают в патронатной семье. В Кировоградской области она проживала вместе с новорожденным в доме сожителя — военнослужащего.

После рождения мальчик нуждался в медицинском наблюдении. 3 ноября сожитель вызвал «скорую», и младенца в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу. Несмотря на предупреждение медиков об угрозе жизни ребенка, мать письменно отказалась от госпитализации и забрала младенца из больницы.

«10 ноября она снова привезла мальчика в медучреждение из-за резкого ухудшения состояния. Врачи настаивали на немедленной госпитализации, однако женщина во второй раз самовольно покинула больницу вместе с ребенком.

В тот же день 13-дневный младенец умер по месту проживания», — заявили в ОГП.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала легочная недостаточность, вызванная двусторонней пневмонией.

Обвиняемая находится под круглосуточным домашним арестом. Также прокурор инициировал служебное расследование в отношении действий врачей, которые позволили матери забрать ребенка, несмотря на угрозу его жизни.

ОГП

