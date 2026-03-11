Суд в Малави отклонил 15-летний иск против благотворительной организации Мадонны

Суд признал иск сестры бывшей президентки Малави необоснованным и таким, что является злоупотреблением судебным процессом.

Высокий суд Малави отклонил иск о незаконном увольнении против благотворительной организации американской поп-звезды Мадонны, поданный сестрой бывшей президентки страны. Дело длилось 15 лет и стало одним из самых длительных споров вокруг деятельности неправительственных организаций в стране, пишет AFP.

Анджимире Опоньйо, сестра экс-президентки Малави Джойс Банды, оспаривала свое отстранение в 2011 году из совета директоров благотворительной организации певицы Raising Malawi после обвинений в финансовых злоупотреблениях.

В то время внутренние аудиты и сообщения в медиа утверждали, что местные сотрудники тратили средства, предназначенные для амбициозного проекта Мадонны — создания элитной академии для девочек в столице страны Лилонгве стоимостью 15 миллионов долларов — на роскошные автомобили и членство в гольф-клубах.

Опоньйо, занимавшая должность исполнительного директора благотворительной организации, отрицала любые нарушения и требовала компенсации за незаконное увольнение.

Судья Аллан Ганс Мухоме 10 марта отклонил иск, заявив, что заявительница «не защищала свои права должным образом», поскольку не предпринимала процессуальных действий более десяти лет. Он также назвал заявление «легкомысленным, назойливым и таким, что является злоупотреблением судебным процессом».

Кроме того, судья указал на технические недостатки иска, в частности отсутствие необходимых правовых норм и недостаточно оформленные присяжные заявления.

Это решение завершает длительный конфликт, который в свое время обострил отношения Мадонны с Малави — страной, откуда она усыновила четырех детей и где остается одним из заметных благотворителей.

После того как проект академии был свернут, правительство Малави, которое тогда возглавляла Джойс Банда (президентка в 2012–2014 годах), резко раскритиковало Мадонну, обвинив ее в преувеличении своей благотворительной деятельности и в стремлении получать особое отношение во время визитов в страну.

В ответ Мадонна заявила, что огорчена тем, что Банда «решила распространять неправду», и предположила, что критика была связана с ее решением уволить Опоньйо.

Впоследствии певица изменила направление своей благотворительной деятельности в Малави, сосредоточившись на поддержке общественных школ. Также она профинансировала Mercy James Institute for Pediatric Surgery — первую в стране специализированную детскую хирургическую больницу.

