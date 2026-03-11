КСУ: повторная уплата судебного сбора за контроль исполнения решения суда является неконституционной

Суд подчеркнул: лицо, которое уже уплатило судебный сбор и получило судебное решение в свою пользу, не должно повторно платить за судебный контроль за его исполнением.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд Украины 10 марта признал неконституционными отдельные положения Закона Украины «О судебном сборе», которые предусматривали уплату судебного сбора за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определения суда, вынесенные в порядке статей 382 и 383 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Как пояснили в Пятом апелляционном административном суде, суд подчеркнул, что лицо, которое уже уплатило судебный сбор во время рассмотрения дела и получило судебное решение в свою пользу, не должно повторно уплачивать средства для осуществления судебного контроля за его исполнением.

В связи с этим часть вторую статьи 3 и подпункт 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе» №3674–VI признано неконституционными.

Решение № 2-р/2026

Большая палата 10 марта 2026 года приняла Решение № 2-р/2026 по конституционному представлению Верховного Суда.

Автор ходатайства обратился в Конституционный Суд Украины относительно проверки на соответствие части первой статьи 8, частям первой, второй статьи 55, статье 129-1 Конституции Украины части второй статьи 3, подпункта 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины „О судебном сборе“ от 8 июля 2011 года № 3674–VI с изменениями (далее – Закон) в части взимания судебного сбора „за подачу в административный суд апелляционной и кассационной жалобы на определения суда“, вынесенные в порядке статей 382, 383 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Частью второй статьи 3 Закона определен перечень заявлений, за подачу которых судебный сбор не взимается. Подпунктом 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона предусмотрено, что ставки судебного сбора устанавливаются в следующих размерах: за подачу в административный суд апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда, – 1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

В конституционном представлении Верховный Суд привел аргументы относительно несоответствия Конституции Украины оспариваемых положений Закона. В частности, Верховный Суд обосновывает свою правовую позицию тем, что исполнение судебного решения является неотъемлемой стадией правосудия, а потому возложение на лицо дополнительного финансового бремени в виде судебного сбора за совершение процессуальных действий, направленных на реализацию такого решения, не согласуется с положениями Конституции Украины, в частности ее статей 8, 55, 129-1.

Автор ходатайства отмечает, что оспариваемые положения Закона во взаимосвязи с другими нормами процессуального законодательства могут создавать ситуацию, при которой право на обращение в суд или на исполнение судебного решения фактически зависит от имущественного положения лица, что, по убеждению Верховного Суда, противоречит принципам верховенства права, равенства перед законом и судом и доступа к правосудию.

Разрешая поднятые в конституционном представлении вопросы, Конституционный Суд Украины руководствовался своими предыдущими юридическими позициями, решениями Европейского суда по правам человека, положениями Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В Решении Суд указал, что судебный контроль за исполнением судебного решения является важным элементом в юридическом механизме обеспечения исполнения судебного решения. Государство для обеспечения исполнения судебного решения должно внедрить действенный юридический механизм осуществления судебного контроля, который даст возможность лицу, в пользу которого принято судебное решение, реально защитить свои права и свободы.

Недостаток определенных на законодательном уровне надлежащих и действенных национальных юридических механизмов может привести к невыполнению государством позитивной обязанности исполнить судебное решение ввиду усложнения или невозможности такого процесса, обязательности судебных решений, вступивших в законную силу, чем повлечет нарушение права лица на доступ к суду, нивелирует действенность судопроизводства.

Суд отмечает, что позитивная обязанность государства внедрить действенный механизм осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения, обеспечивающий эффективную реализацию права на судебную защиту в административном судопроизводстве, несовместима с требованием уплачивать судебный сбор в процедуре рассмотрения заявления об осуществлении судебного контроля за исполнением судебного решения на любой стадии судебного рассмотрения соответствующего заявления. Это обусловлено тем, что государство должно выполнять требования конституционного принципа ответственности перед человеком и тесно связанного с ним принципа добросовестного управления посредством принятия на себя бремени финансовой ответственности за обеспечение действенной процедуры исполнения судебных решений, вынесенных против него самого в порядке административного судопроизводства.

Суд также обращает внимание, что Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О судебном сборе“ в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 13 мая 2024 года № 6-р(II)/2024 относительно обеспечения принципа обязательности судебного решения» от 31 октября 2024 года № 4056–IX часть вторую статьи 3 Закона изложено в новой редакции, согласно которой судебный сбор не взимается, в частности, за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решения, действия или бездействие государственного исполнителя либо другого должностного лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя при исполнении судебного решения.

Вместе с тем Суд отмечает, что согласно указанным изменениям судебный сбор не взимается „за подачу апелляционной жалобы и кассационной жалобы на определения суда“ относительно исполнения судебных решений, связанных с решениями, действиями или бездействием государственных исполнителей, однако не распространяется на случаи, когда судебный сбор взимается „за подачу апелляционной жалобы и кассационной жалобы на определения суда“ относительно решений, действий или бездействия, совершенных субъектом властных полномочий – ответчиком во исполнение решения суда, вынесенные в порядке статей 382, 383 Кодекса.

Суд подчеркивает, что оспариваемыми положениями Закона установлено необоснованное вмешательство в право лица на доступ к суду. Обязанность уплаты судебного сбора „за подачу апелляционной жалобы и кассационной жалобы на определения суда“, вынесенные в порядке статей 382, 383 Кодекса, нельзя считать справедливым элементом механизма контроля за исполнением судебного решения, который является неотъемлемой составляющей права на доступ к суду, поскольку лицо, уплатившее судебный сбор за подачу в суд искового заявления и добившееся принятия в свою пользу обязательного судебного решения, должно дополнительно (повторно) уплатить судебный сбор за осуществление судебного контроля за исполнением судебного решения.

Конституционный Суд Украины отмечает, что государство не может возлагать на лицо дополнительное финансовое бремя за свой долг по обеспечению исполнения судебного решения в установленном законом порядке.

Исследовав конституционное представление и приложенные к нему материалы, Конституционный Суд Украины признал неконституционными часть вторую статьи 3, подпункт 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона в той части, в которой они допускают взимание судебного сбора „за подачу апелляционной жалобы и кассационной жалобы на определения суда“, вынесенные в порядке статей 382, 383 Кодекса.

Следовательно, положения Закона, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого Решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.