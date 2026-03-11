  1. В Украине
  2. / Суд инфо

КСУ проверяет норму УПК об особенностях закрытия уголовного производства

17:29, 11 марта 2026
Конституционный Суд Украины проверяет положения об особенностях закрытия уголовного производства в форме частного обвинения.
Первый сенат Конституционного Суда Украины 11 марта на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Трофимовой Надежды Анатольевны.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Ольга Совгиря сообщила, что Трофимова Н.А. обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность часть четвертую статьи 26, пункт 7 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — Кодекс).

В соответствии с оспариваемыми положениями Кодекса:
• уголовное производство в форме частного обвинения начинается только на основании заявления потерпевшего; отказ потерпевшего, а в случаях, предусмотренных Кодексом, его представителя от обвинения является безусловным основанием для закрытия уголовного производства в форме частного обвинения (часть четвертая статьи 26);
• уголовное производство закрывается в случае, если «потерпевший, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом, его представитель отказался от обвинения в уголовном производстве в форме частного обвинения, кроме уголовного производства по уголовному правонарушению, связанному с домашним насилием» (пункт 7 части первой статьи 284).

Судья-докладчик проинформировала о ходе рассмотрения соответствующего дела в судах системы судоустройства, отметив, что во время рассмотрения дела судом потерпевший подал ходатайство о закрытии уголовного производства в форме частного обвинения в отношении Трофимовой Н.А. в связи с его отказом от обвинения. Трофимова Н.А. возражала против закрытия этого уголовного производства на основании пункта 7 части первой статьи 284 Кодекса, поскольку указанное основание, по ее мнению, не является реабилитирующим.

Суд первой инстанции ходатайство потерпевшего удовлетворил, уголовное производство в отношении Трофимовой Н.А. закрыл на основании пункта 7 части первой статьи 284 Кодекса. Апелляционный суд отметил, что закрытие уголовного производства в случае отказа потерпевшего от обвинения по основанию, определенному пунктом 7 части первой статьи 284 Кодекса, является безусловной обязанностью суда; отказ потерпевшего от обвинения делает невозможным рассмотрение уголовного производства вследствие отсутствия предмета судебного рассмотрения.

Верховный Суд отказал Трофимовой Н.А. в открытии кассационного производства.

Автор ходатайства считает, что вследствие применения судами части четвертой статьи 26, пункта 7 части первой статьи 284 Кодекса нарушены, в частности, презумпция невиновности лица, а также ее конституционные права на уважение к человеческому достоинству и судебную защиту.

Исследовав материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

КСУ УПК уголовное производство

