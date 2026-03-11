  1. В Україні
КСУ перевіряє норму КПК про особливості закриття кримінального провадження

17:29, 11 березня 2026
Конституційний Суд України перевіряє положення про особливості закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.
КСУ перевіряє норму КПК про особливості закриття кримінального провадження
Перший сенат Конституційного Суду України 11 березня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Трофимової Надії Анатоліївни.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Ольга Совгиря повідомила, що Трофимова Н.А. звернулася до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на конституційність частину четверту статті 26, пункт 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі – Кодекс).

Відповідно до оспорюваних положень Кодексу:

  • кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого; відмова потерпілого, а у випадках, передбачених Кодексом, його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (частина четверта статті 26);
  • кримінальне провадження закривається в разі, якщо „потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством“ (пункт 7 частини першої статті 284).

Суддя-доповідач поінформувала про перебіг розгляду відповідної справи в судах системи судоустрою, зазначивши, що під час розгляду справи судом потерпілий подав клопотання про закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення стосовно Трофимової Н.А. у зв’язку з його відмовою від обвинувачення. Трофимова Н.А. заперечувала проти закриття цього кримінального провадження на підставі пункту 7 частини першої статті 284 Кодексу, оскільки зазначена підстава, на її думку, не є реабілітуючою.

Суд першої інстанції клопотання потерпілого задовольнив, кримінальне провадження щодо Трофимової Н.А. закрив на підставі пункту 7 частини першої статті 284 Кодексу. Апеляційний суд зазначив, що закриття кримінального провадження у разі відмови потерпілого від обвинувачення з підстави, визначеної пунктом 7 частини першої статті 284 Кодексу, є безумовним обов’язком суду; відмова потерпілого від обвинувачення унеможливлює розгляд кримінального провадження внаслідок відсутності предмета судового розгляду.

Верховний Суд відмовив Трофимовій Н.А. у відкритті касаційного провадження.

Авторка клопотання вважає, що внаслідок застосування судами частини четвертої статті 26, пункту 7 частини першої статті 284 Кодексу порушено, зокрема, презумпцію невинуватості особи, а також її конституційні права на повагу до людської гідності та судовий захист.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

КСУ КПК кримінальне провадження

