Земельні і трудові спори та процесуальні питання: огляд практики Великої Палати ВС

18:05, 11 березня 2026
Дайджест містить правові висновки Великої Палати ВС.
Верховний Суд оприлюдни дайджест судової практики Великої Палати ВС, який охоплює рішення, внесені до ЄДРСР у січні – лютому 2026 року. 

- спори, що виникають із земельних правовідносин (щодо належного відповідача за вимогою про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом знесення об’єкта самочинного будівництва);

 - спори, що виникають із трудових правовідносин (щодо повноважень професійних спілок приймати рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства);

 - спори, що виникають з договірних правовідносин (зокрема щодо нормативної підстави визнання недійсним фраудаторного правочину);

- з процесуальних питань (зокрема щодо суб’єкта оскарження окремої ухвали в апеляційному або касаційному порядку).

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України: список переможців

На ХХ з’їзді суддів України оголошено результати голосування за кандидатів до Ради суддів.

Максим Пампура: судовій системі бракує грошей — із потреби у 36 млрд гривень дали лише 22

Під час виступу голови Державної судової адміністрації Максима Пампури було представлено основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів.

Андрій Пасічник: ВККС отримала майже 9 тисяч заявок на добір суддів

Голова ВККС Андрій Пасічник представив перед зʼїздом суддів звіт про роботу Комісії.

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Богдан Моніч заявив про критично низькі зарплати працівників апаратів судів у звіті Ради суддів

Від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень: голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи.

