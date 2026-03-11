Земельні і трудові спори та процесуальні питання: огляд практики Великої Палати ВС

Дайджест містить правові висновки Великої Палати ВС.

Верховний Суд оприлюдни дайджест судової практики Великої Палати ВС, який охоплює рішення, внесені до ЄДРСР у січні – лютому 2026 року.

- спори, що виникають із земельних правовідносин (щодо належного відповідача за вимогою про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом знесення об’єкта самочинного будівництва);

- спори, що виникають із трудових правовідносин (щодо повноважень професійних спілок приймати рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства);

- спори, що виникають з договірних правовідносин (зокрема щодо нормативної підстави визнання недійсним фраудаторного правочину);

- з процесуальних питань (зокрема щодо суб’єкта оскарження окремої ухвали в апеляційному або касаційному порядку).

