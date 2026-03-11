Конкурс на посаду голови АРМА: 14 кандидатів успішно склали тестування на знання законодавства

Всі учасники конкурсу, які з’явилися на тестуванні, подолали пороговий бал.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 11 березня, відбулося тестування на знання законодавства кандидатів на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Під час засідання Комісії з відбору голови АРМА повідомили, що всі учасники конкурсу, які з’явилися на тестуванні, подолали пороговий бал — 33% правильних відповідей.

Також зазначається, що кандидат Олег Серняк не з’явився на тестування.

Таким чином, 14 учасників допустили до наступного етапу — тестування на загальні здібності.

Дата і місце наступного тестування повідомлять на ресурсах комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.