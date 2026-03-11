З 1 вересня у дитсадках України стане обов’язковим вивчення англійської для дітей 5–6 років

З 1 вересня діти п’яти-шести років мають обовʼязково вивчати англійську мову у дитячих садках.

З 1 вересня вивчення англійської мови стане обов’язковою частиною освітнього процесу у закладах дошкільної освіти для дітей п’яти–шести років. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України у листі від 26 лютого 2026 року.

У МОН пояснили, що нововведення запроваджується відповідно до Закону України «Про застосування англійської мови в Україні» та Закону України «Про дошкільну освіту».

Згідно з Типовими штатними нормативами закладів дошкільної освіти, затвердженими наказом МОН від 12 червня 2025 року №844, у дитячих садках передбачено введення посади вчителя англійської мови. Норматив становить 0,25 штатної одиниці на кожну групу дітей старшого дошкільного віку.

Для підтримки педагогів Міністерство освіти і науки спільно з видавництвом «Лінгвіст» підготувало методичний порадник для вихователів. У ньому містяться практичні рекомендації щодо планування та проведення занять з англійської мови у старших групах дитячих садків.

Крім того, професійний розвиток педагогічних працівників забезпечується через спеціальну національну онлайн-платформу. Контент розроблено з урахуванням міжнародного досвіду.

На платформі діє спеціалізований розділ «Preschool Educators», який містить п’ять методичних секцій і 49 навчальних матеріалів загальним обсягом 30 годин. Матеріали орієнтовані на практичне застосування та адаптовані до вікових особливостей дітей дошкільного віку.

У МОН закликали довести відповідну інформацію до відома працівників управлінь освіти територіальних громад, а також керівників закладів дошкільної освіти всіх типів і форм власності для врахування під час організації освітнього процесу.

