Били палицями по авто: на Закарпатті затримали ромів, які напали на військових ТЦК

18:41, 11 березня 2026
Група ромів перекрила дорогу автомобілю ТЦК поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі.
фото: поліція
У вівторок, 10 березня, біля села Пацканьово Ужгородського району стався напад на автомобіль ТЦК і СП. Група ромів перегородила дорогу службовому автомобілю та з дерев’яними палицями накинулася на військовослужбовців.

За інформацією поліції Закарпатської області, інцидент стався під час оповіщення мешканців району про мобілізацію та перевірки військово-облікових документів. Люди навмисно заблокували рух автомобіля військових, після чого спровокували конфлікт.

Під час сутички вони пошкодили транспортний засіб дерев’яними палицями та намагалися чинити тиск на представників ТЦК, зазначили у поліції. 

Правоохоронці встановили всіх учасників події. Трьох осіб, які проявляли найбільш активні хуліганські дії, затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі. 

Інших учасників інциденту допитують, вони надають свідчення слідчим. Досудове розслідування триває.

