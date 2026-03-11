В Україні визначили граничний показник вартості твердого палива у 2026 році

Показники вартості визначають шляхом індексації величин, встановлених у 2016 році 2000 грн для твердого палива та 200 грн для скрапленого газу, з урахуванням прогнозних індексів споживчих цін у відповідних роках.

Кабінет Міністрів України визначили граничний показник вартості твердого палива у 2026 році. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій» граничні показники вартості твердого, рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу переглядаються щороку.

Показники вартості визначають шляхом індексації величин, встановлених у 2016 році (2000 грн для твердого палива та 200 грн для скрапленого газу), з урахуванням прогнозних індексів споживчих цін у відповідних роках.

Згідно з Основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки, прогнозний індекс споживчих цін на 2026 рік становить 109,9 %.

З урахуванням зазначеного, граничні показники вартості у 2026 році становлять:

- твердого палива – 4 602,57 грн= 2000 грн х 2,30128713822489;

- скрапленого газу – 460,26 грн = 200 грн х 2,30128713822489,

де 2,30128713822489 = 1,112 (прогнозний індекс споживчих цін у 2017 році) х 1,09 (2018 рік) х 1,074 (2019 рік) х 1,116 (2020 рік) х 1,073 (2021 рік) х 1,062 (2022 рік) х 1,053 (2023 рік) х 1,097 (2024 рік) х 1,095 (2025 рік) х 1,099 (2026 рік).

