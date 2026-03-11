  1. В Україні

На Миколаївщині громади стикаються з проблемою кворуму в місцевих радах: у парламенті пропонують рішення

20:30, 11 березня 2026
У деяких громадах Миколаївської області через війну та неявку частини депутатів місцеві ради не можуть зібрати кворум і проводити сесії.
У деяких громадах Миколаївської області місцеві ради стикаються з проблемою відсутності кворуму. Через це складно проводити сесії та ухвалювати рішення, необхідні для роботи і розвитку громад.

Наприклад, така ситуація склалася у Костянтинівській громаді. Сільська рада не може повноцінно проводити засідання через недостатню кількість депутатів. Частина обранців не приходить на сесії, але водночас не складає депутатські повноваження, що фактично блокує роботу ради. За словами члена політради обласної організації партії «Слуга Народу», депутата Миколаївської районної ради Олександра Балакіна, подібні випадки непоодинокі для невеликих громад.

«Через війну ради інколи стикаються з тим, що депутати складають повноваження. Замість них мають заходити ті, які йдуть наступними у списках. Однак у малих громадах є проблема, коли депутати не складають повноваження та не відвідують сесії. Це блокує прийняття важливих рішень для подальшого розвитку громад», – пояснив він.

Зазначається, що проблема виникла після початку повномасштабного вторгнення. Частина депутатів була мобілізована до лав ЗСУ, деякі виїхали за кордон або достроково припинили свої повноваження. У результаті в окремих радах бракує депутатів для забезпечення необхідного кворуму.

У відповідь на численні звернення громад з різних регіонів, народний депутат від «Слуги Народу» Віталій Безгін разом із колегами зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14405 «Про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану».

Ініціатори законопроєкту зазначають, що такі зміни дозволять громадам продовжувати роботу навіть у тих випадках, коли частина депутатів не може брати участь у засіданнях через обставини, пов’язані з війною.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що місцеві ради зможуть працювати при 50% складу. 

