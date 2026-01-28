Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Фото: ВР

В умовах війни, блекаутів, постійних обстрілів майже кожна галузева ніша зазнає кардинальних змін, так само як і діяльність місцевих рад. Депутати виїжджають, деякі мобілізуються, на жаль, кворум для прийняття важливих рішень стає великою проблемою. І поки увага суспільства прикута до новин фронту і відключень світла, у Верховній Раді розглядається новий проєкт закону № 14405 «Про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану», який обіцяє стабільність роботи місцевих рад, а виглядає як інструмент привласнення влади на місцях.

Запропонований проєкт має благородну мету – вирішити проблему недієздатності місцевих рад через втрату кворуму. Строк дії закону, у разі його прийняття, – протягом усього воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення.

Який же особливий порядок діяльності для громад передбачає законопроєкт?

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів місцевих рад територіальних громад, де вибори проходили у 2020 році за мажоритарною системою, – рада буде вважатися повноважною за наявності не менше як половини депутатів від загального складу.

Якщо ж внаслідок припинення повноважень деякими депутатами до складу ради входить менше половини депутатів – в межах територій таких територіальних громад будуть утворюватися військові адміністрації.

Також передбачається спрощення скликання сесій - лише 1/3 депутатів зможуть ініціювати сесію, що значно послаблює позиції голови громади. А рішення під час засідання сесії будуть прийматися більшістю від складу ради, при цьому при встановленні результатів голосування до складу ради буде включатися голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і буде враховуватись його голос.

Які потенційні ризики приховує новий законопроєкт?

Створення військових адміністрацій при перетині межі в менш ніж половини депутатів. Таке нововведення відкриває можливості для «силового» призначення військових адміністрацій через штучне стимулювання складання мандатів депутатами.

Також варто звернути увагу на вибірковість дії законопроєкту, так як більшість його норм стосується виключно громад, де вибори проходили за мажоритарною системою. Виникає цілком логічне питання – як діяти громадам з пропорційною системою? По факту, місцеві ради великих міст будуть працювати за старими правилами, а зміни торкнуться лише малих громад, що порушує єдність статусу місцевого самоврядування.

Порушується також правило публічного звітування депутатів перед громадою, оскільки стаття 12 нового проєкту дозволяє місцевим радам не застосовувати вимоги щодо публічного звітування, посилаючись на «безпекові фактори». Щодо форми і способу звітування, то вони тепер повністю визначатимуться на розсуд місцевої ради.

Ще одна сумнівна норма – передбачена статтею 10 проєкту, що дає можливість припинити повноваження сільського, селищного, міського голови достроково за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування двома третинами голосів депутатів від складу ради. Враховуючи спрощений порядок скликання сесій та можливість працювати у неповному складі, такі зміни ризикують створити нові механізми зловживань і політичних схем.

Запропонований законопроєкт досить двозначний, з однієї сторони, він має вирішити проблему кворуму місцевих громад, а з іншої – веде до ризиків втрати демократії, прозорості та інструментів усунення політичних опонентів.

