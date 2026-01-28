Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Фото: ВР

В условиях войны, блэкаутов, постоянных обстрелов почти каждая отраслевая ниша претерпевает кардинальные изменения, так же как и деятельность местных советов. Депутаты выезжают, некоторые мобилизуются, к сожалению, кворум для принятия важных решений становится большой проблемой. И пока внимание общества приковано к новостям фронта и отключениям света, в Верховной Раде рассматривается новый проект закона № 14405 «Об обеспечении полномочности местных советов в условиях военного положения», который обещает стабильность работы местных советов, а выглядит как инструмент присвоения власти на местах.

Предложенный проект преследует благородную цель — решить проблему недееспособности местных советов из-за потери кворума. Срок действия закона в случае его принятия — в течение всего военного положения и еще 6 месяцев после его завершения.

Какой же особый порядок деятельности для громад предусматривает законопроект?

В случае досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов местных советов территориальных общин, где выборы проходили в 2020 году по мажоритарной системе, — совет будет считаться полномочным при наличии не менее половины депутатов от общего состава.

Если же в результате прекращения полномочий некоторыми депутатами в состав совета входит менее половины депутатов — в пределах территорий таких территориальных общин будут создаваться военные администрации.

Также предусматривается упрощение созыва сессий — всего 1/3 депутатов смогут инициировать сессию, что значительно ослабляет позиции главы общины. А решения во время заседания сессии будут приниматься большинством от состава совета, при этом при установлении результатов голосования в состав совета будет включаться глава, если он участвует в пленарном заседании совета, и будет учитываться его голос.

Какие потенциальные риски скрывает новый законопроект?

Создание военных администраций при пересечении границы в менее чем половину депутатов. Такое нововведение открывает возможности для «силового» назначения военных администраций через искусственное стимулирование сложения мандатов депутатами.

Также стоит обратить внимание на избирательность действия законопроекта, так как большинство его норм касается исключительно общин, где выборы проходили по мажоритарной системе. Возникает вполне логичный вопрос — как действовать общинам с пропорциональной системой? По факту, местные советы крупных городов будут работать по старым правилам, а изменения коснутся только малых общин, что нарушает единство статуса местного самоуправления.

Нарушается также правило публичного отчета депутатов перед громадой, поскольку статья 12 нового проекта позволяет местным советам не применять требования по публичной отчетности, ссылаясь на «факторы безопасности». Что касается формы и способа отчетности, то они теперь будут полностью определяться на усмотрение местного совета.

Еще одна сомнительная норма — предусмотренная статьей 10 проекта, предоставляющая возможность прекратить полномочия сельского, поселкового, городского главы досрочно по решению соответствующего совета, принятому путем тайного голосования двумя третями голосов депутатов от состава совета. Учитывая упрощенный порядок созыва сессий и возможность работать в неполном составе, такие изменения рискуют создать новые механизмы злоупотреблений и политических схем.

Законопроект весьма двусмыслен: с одной стороны, он должен решить проблему кворума местных общин, а с другой — ведет к рискам потери демократии, прозрачности и инструментов устранения политических оппонентов.

