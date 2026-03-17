  В Украине

$2000 за снятие с розыска — на Прикарпатье на взятке погорел чиновник ТЦК

15:59, 17 марта 2026
Должностное лицо требовало деньги от двух военнообязанных, которые хотели выяснить возможность снятия с военного розыска.
В Ивано-Франковской области правоохранители задержали должностное лицо районного ТЦК, которого подозревают в вымогательстве и получении 2000 долларов за «решение вопроса» воинского учета. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что 36-летний подполковник, который временно исполнял обязанности руководителя, требовал деньги от двух военнообязанных, желавших выяснить возможность снятия с военного розыска. Чиновник пояснил, что они должны явиться в ТЦК для составления админпротокола, после чего могут быть мобилизованы, однако предложил избежать этого за вознаграждение.

В марте он получил оговоренную сумму двумя частями. Во время передачи второй — его задержали.

13 марта ему сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога. Также подано ходатайство об отстранении его от должности. Следствие проверяет возможную причастность к другим подобным случаям.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Каждое седьмое решение в общих судах обнародовано несвоевременно: статистика ЕГРСР

Исследование показателей работы судов доказывает: судебная система нуждается в немедленной оптимизации нагрузки и кадровом наполнении для преодоления задержек внесения судебных решений в реестр.

Дорожная карта верховенства права: 529 шагов Украины к членству в Евросоюзе

Брюссель передал финальные условия по всем переговорным кластерам, но успех Украины зависит от выполнения Основ процесса вступления в ЕС

Новые сроки, электронные отчеты и оценка пулов: правительство обновило методику оценки имущества

Новые правила определяют порядок оценки санкционных активов, приватизационных пулов и вводят электронные отчеты оценщиков.

Украина получила финальные кластеры ЕС, но есть пробелы в судебной реформе и антикоррупционной системе

Украина имеет полный пакет требований для вступления в Европейский Союз.

Военные-пенсионеры будут получать пенсии по инвалидности пожизненно — законопроект

Законопроект определяет порядок установления инвалидности и выплаты пенсий по инвалидности для военнослужащих и участников массовых протестов.

