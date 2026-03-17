$2000 за снятие с розыска — на Прикарпатье на взятке погорел чиновник ТЦК

Должностное лицо требовало деньги от двух военнообязанных, которые хотели выяснить возможность снятия с военного розыска.

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали должностное лицо районного ТЦК, которого подозревают в вымогательстве и получении 2000 долларов за «решение вопроса» воинского учета. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что 36-летний подполковник, который временно исполнял обязанности руководителя, требовал деньги от двух военнообязанных, желавших выяснить возможность снятия с военного розыска. Чиновник пояснил, что они должны явиться в ТЦК для составления админпротокола, после чего могут быть мобилизованы, однако предложил избежать этого за вознаграждение.

В марте он получил оговоренную сумму двумя частями. Во время передачи второй — его задержали.

13 марта ему сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога. Также подано ходатайство об отстранении его от должности. Следствие проверяет возможную причастность к другим подобным случаям.

