  1. В Україні

$2000 за зняти з розшуку — на Прикарпатті на хабарі погорів посадовець ТЦК

15:59, 17 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посадовець вимагав гроші від двох військовозобов’язаних, що хотіли з’ясувати можливість зняття з військового розшуку.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Івано-Франківщині правоохоронці затримали посадовця районного ТЦК, якого підозрюють у вимаганні та одержанні 2000 доларів за «вирішення питання» військового обліку. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що 36-річний підполковник, який тимчасово виконував обов’язки керівника, вимагав гроші від двох військовозобов’язаних, що хотіли з’ясувати можливість зняття з військового розшуку. Посадовець пояснив, що вони мають з’явитися до ТЦК для складання адмінпротоколу, після чого можуть бути мобілізовані, але запропонував уникнути цього за винагороду.

У березні він отримав обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другої - його затримали.

13 березня йому повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави. Також подано клопотання про відсторонення його від посади. Слідство перевіряє можливу причетність до інших подібних випадків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

розшук Закарпаття ТЦК

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]