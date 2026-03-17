$2000 за зняти з розшуку — на Прикарпатті на хабарі погорів посадовець ТЦК

Посадовець вимагав гроші від двох військовозобов’язаних, що хотіли з’ясувати можливість зняття з військового розшуку.

На Івано-Франківщині правоохоронці затримали посадовця районного ТЦК, якого підозрюють у вимаганні та одержанні 2000 доларів за «вирішення питання» військового обліку. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що 36-річний підполковник, який тимчасово виконував обов’язки керівника, вимагав гроші від двох військовозобов’язаних, що хотіли з’ясувати можливість зняття з військового розшуку. Посадовець пояснив, що вони мають з’явитися до ТЦК для складання адмінпротоколу, після чого можуть бути мобілізовані, але запропонував уникнути цього за винагороду.

У березні він отримав обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другої - його затримали.

13 березня йому повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави. Також подано клопотання про відсторонення його від посади. Слідство перевіряє можливу причетність до інших подібних випадків.

