Полиция утверждала о сопротивлении и угрозах, мужчина — об избиении и принудительной доставке в ТЦК — на чью сторону встал суд

Татарбунарский суд закрыл дело после того, как адвокат доказал отсутствие объективных доказательств и нарушение процедуры.

Татарбунарский районный суд Одесской области постановлением от 24 февраля 2026 года закрыл производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении служебных обязанностей).

Обстоятельства дела № 515/223/26

27 января 2026 года в 18:00 гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, якобы выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, хватал за форменную одежду, угрожал физической расправой, на законные требования полицейского прекратить действия не реагировал. Протокол об административном правонарушении серии ВАД № 764006 составлен 27 января 2026 года.

В судебном заседании гражданин вину не признал и пояснил, что находился по месту жительства, занимался бытовыми делами. Увидев полицейский автомобиль возле автомобиля марки ВАЗ, которым пользуется, подошел для выяснения причин. Полицейские проверили его по базе «Оберег», сообщили, что он находится в розыске, после чего, несмотря на объяснения о малолетнем ребенке, оставшемся дома одного, применили слезоточивый газ, надели наручники, избили, угрожали убийством и доставили в ТЦК. По дороге продолжали избивать. В ТЦК отказались принимать из-за видимых телесных повреждений, после чего отвезли в больницу в г. Татарбунары.

Представитель гражданина – адвокат – просил закрыть производство в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения, ссылаясь на то, что протокол составлен с нарушением: без присутствия лица, привлекаемого к ответственности, без свидетелей, без надлежащих доказательств (рапортов полиции недостаточно), отсутствуют видеозаписи с нагрудных камер, не составлен протокол задержания.

Решение суда

Суд прекратил производство по делу по п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП (отсутствие события и состава административного правонарушения).

Суд установил:

Сам по себе протокол об административном правонарушении не является достаточным доказательством без подтверждения другими надлежащими и допустимыми доказательствами;

Рапорты сотрудников полиции не являются доказательствами в соответствии со ст. 251 КУоАП. Показания сотрудника полиции, отраженные в рапорте, не могут считаться объективными доказательствами по делу, поскольку такое лицо является представителем субъекта властных полномочий, выполняющим функции надзора и контроля за безопасностью дорожного движения.

Не установлено, какие именно законные требования были предъявлены полицейским, находился ли он при исполнении служебных обязанностей, предъявлял ли он удостоверение;

Не раскрыта объективная сторона правонарушения. Данное правонарушение выражается в злостном отказе подчиняться законному распоряжению и требованию полицейского при исполнении служебных обязанностей. То есть, выражается в отказе от обязательного выполнения настойчивых, неоднократно повторенных распоряжений или требований полицейского, либо в неповиновении, проявляющемся в дерзкой форме, свидетельствующей о явном пренебрежении к органам и лицам, охраняющим общественный порядок. Отказ правонарушителя проявляется в недвусмысленной форме словами, жестами, молчанием и т. п.;

Не доказано наличие прямого умысла на злостное неповиновение. Ни содержанием протокола, ни приобщенными к нему доказательствами не раскрыто, какие именно действия правонарушителем были совершены, представляющие собой злостное неповиновение требованию полицейского 27 января 2026 года, какие именно законные требования были выдвинуты полицейским, то есть отсутствует объективная сторона указанного правонарушения.

Все сомнения относительно доказанности вины толкуются в пользу лица, привлекаемого к административной ответственности. Согласно ст. 62 Конституции Украины обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП Украины, производство по делу об административном правонарушении не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению в случае отсутствия события и состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в Одесский апелляционный суд через Татарбунарский районный суд Одесской области.

