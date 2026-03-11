Прокуратура відстоюватиме позицію щодо справедливого покарання за вбивство 16-річного Матерухіна, — Руслан Кравченко

Руслан Кравченко підкреслив, що вирок Шевченківського райсуду Києва, яким обвинуваченого засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів, є законним і обґрунтованим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що 11 березня у Київському апеляційному суді відбулося друге судове засідання у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна, яке сталося у квітні 2024 року на станції столичного фунікулера.

Він зазначив, що позиція прокуратури послідовна – вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2025 року, яким обвинуваченого засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів, є законним і обґрунтованим.

«Захист ініціював повторне дослідження низки доказів − протоколів огляду місця події, мобільного телефону та відеозаписів, матеріалів слідчого експерименту, а також висновку комплексної експертизи.

Водночас усі ці докази вже були досліджені судом першої інстанції за участю сторін процесу, у тому числі обвинуваченого та його захисника. Сторона захисту мала можливість звертати увагу суду на обставини, які вважала істотними, та наводити свої аргументи.

У вироку суд надав оцінку всім доказам − із викладенням змісту експертних висновків та покадровим аналізом відеозаписів. Водночас захист не навів жодного аргументу, що певні докази залишилися без оцінки суду, а твердження про нібито «раптовий конфлікт» спростовуються встановленими обставинами справи.

Обвинувачений перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. У вагоні фунікулера він чіплявся до підлітків та ображав їх. Без будь-яких підстав обрав жертвою 16-річного Максима Матерухіна і, коли хлопець виходив із вагона, схопив його за одяг та з силою кинув у скло станції. Це підтверджується показаннями свідків, відеозаписами та висновками експертиз.

Пояснення сторони захисту щодо різного трактування доказів фактично зводяться до спроб затягування процесу», - заявив він.

Руслан Кравченко додав, що за результатами розгляду заявлених клопотань суд частково задовольнив клопотання сторони захисту. Наступне судове засідання відбудеться 25 березня.

«Прокуратура послідовно відстоюватиме свою позицію щодо невідворотності справедливого покарання за вбивство 16-річного хлопця», - сказав Генпрокурор.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Шевченківський районний суд Києва 22 вересня призначив довічне ув'язнення Артему Косову. Тоді сторону обвинувачення у суді представляв особисто Генпрокурор Руслан Кравченко. Коментуючи довічний вирок, він заявив: «життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення».

Додамо, Руслан Кравченко наполягає на довічному ув’язненні у справі про вбивство 16-річного Матерухіна на столичному фунікулері.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.