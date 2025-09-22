Вбивство підлітка на фунікулері у Києві — суд призначив Косову довічне ув'язнення

Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення Артему Косову за вбивство хлопця на фунікулері.

Фото: Суспільне

Шевченківський районний суд Києва 22 вересня призначив довічне ув'язнення Артему Косову, який вбив 16-річного підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера,

Прокурори просили присудити Косову довічне позбавлення волі. Захист просив перекваліфікувати статтю обвинувачення з «умисного вбивства» (ст. 115 Кримінального кодексу України) на «вбивство через необережність» (ст. 119 ККУ), заявляючи про недоведеність умислу.

Обвинувачений Артем Косов в останньому слові визнав провину та покаявся, але сказав, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру, передає Суспільне.

В Офісі Генпрокурора додали, що апеляційна скарга може бути подана у визначений законодавством термін.

Генеральний прокурор наголосив, що зібрано достатньо доказів, які, на переконання сторони обвинувачення, чітко показують — Косов в стані алкогольного та наркотичного спʼяніння умисно, з хуліганських мотивів, вбив Максима Матерухіна.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року Максим Матерухін загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої».

Підозру у вбивстві отримав працівник Управління державної охорони України Артем Косов. ДБР розпочало кримінальне провадження.

В Управлінні держохорони зазначали, що Косова усунуто від виконання службових обов’язків та взято під варту.

У травні минулого року працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом вбивства підлітка на фунікулері.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що каяття обвинуваченого Косова не вплинуло на його позицію щодо покарання. Прокурори вимагали довічного ув’язнення Артему Косову.

