Вбивство підлітка на фунікулері у Києві — суд призначив Косову довічне ув'язнення

15:34, 22 вересня 2025
Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення Артему Косову за вбивство хлопця на фунікулері.
Фото: Суспільне
Шевченківський районний суд Києва 22 вересня призначив довічне ув'язнення Артему Косову, який вбив 16-річного підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера,

Прокурори просили присудити Косову довічне позбавлення волі. Захист просив перекваліфікувати статтю обвинувачення з «умисного вбивства» (ст. 115 Кримінального кодексу України) на «вбивство через необережність» (ст. 119 ККУ), заявляючи про недоведеність умислу.

Обвинувачений Артем Косов в останньому слові визнав провину та покаявся, але сказав, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру, передає Суспільне. 

В Офісі Генпрокурора додали, що апеляційна скарга може бути подана у визначений законодавством термін.

Генеральний прокурор наголосив, що зібрано достатньо доказів, які, на переконання сторони обвинувачення, чітко показують — Косов в стані алкогольного та наркотичного спʼяніння умисно, з хуліганських мотивів, вбив Максима Матерухіна.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року Максим Матерухін загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої».

Підозру у вбивстві отримав працівник Управління державної охорони України Артем Косов. ДБР розпочало кримінальне провадження.

В Управлінні держохорони зазначали, що Косова усунуто від виконання службових обов’язків та взято під варту.

У травні минулого року працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом вбивства підлітка на фунікулері. 

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що каяття обвинуваченого Косова не вплинуло на його позицію щодо покарання. Прокурори вимагали довічного ув’язнення Артему Косову.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У Раді заблокували підписання закону про збір персональних даних громадян з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

Закон про Єдину систему соціальної сфери, куди будуть «стікатися» персональні дані громадян з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків, поки не буде підписаний – внесена блокуюча постанова.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – набрав чинності закон

Кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

З січня по липень 2025 року ЄСПЛ ухвалено 86 рішень у справах проти України на суму більше 119 млн грн – уряд

Мінфін попередив про фіскальні ризики для бюджету через необхідність виплачувати кошти за рішеннями Європейського суду з прав людини проти України.

«Забороняти народному депутату суміщати діяльність – дурниця»: Третьякова нагадала про свій законопроект

Галина Третьякова вважає, що незалежність народного депутата має забезпечуватися як оплатою, так і можливістю суміщати роботу.

