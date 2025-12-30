Видалення сцен із серіалу не є ефективним способом захисту права на ім’я: позиція ВС у справі про серіал «Чорнобиль»

Видалення сцен із вже поширеного серіалу не відновлює порушене право та призводить до спотворення художнього твору і порушення прав інших осіб.

Кадри із серіалу HBO «Чорнобиль»

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, розглядаючи справу № 752/7647/20, дійшов висновку, що вимога про захист права на ім’я шляхом видалення окремих сцен із вже оприлюдненого та широко розповсюдженого серіалу в обставинах цієї справи не є ефективним і пропорційним способом захисту. Таке втручання, на переконання Верховного Суду, не усуває самого факту порушення та може призвести до спотворення цілісного художнього твору і порушення прав інших осіб.

Водночас Верховний Суд підтвердив факт порушення особистого немайнового права позивачки на використання імені без її згоди та збільшив розмір відшкодування моральної шкоди до 500 тисяч гривень.

У цій справі позов подала Людмила Ігнатенко — вдова загиблого пожежника-ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС Василя Ігнатенка, яка стала прообразом однієї з головних героїнь серіалу «Чорнобиль» виробництва Home Box Office.

Водночас у тексті судових рішень ім’я позивачки та ім’я її чоловіка знеособлені та наведені як ОСОБА_1 і ОСОБА_2 відповідно, що відповідає вимогам процесуального законодавства щодо захисту персональних даних. Саме під цими умовними позначеннями сторони фігурують у постанові Верховного Суду.

Обставини справи

Позивачка звернулася до суду у 2020 році, вказуючи, що в художньому серіалі, присвяченому аварії на Чорнобильській АЕС, без її згоди використано її ім’я та ім’я її померлого чоловіка як імена персонажів. За її твердженням, серіал не є документальним твором, містить художній домисел, а тому застосування винятку, передбаченого частиною третьою статті 296 ЦК України, є неприпустимим.

На думку позивачки, незаконне використання імені призвело до істотних душевних страждань, підвищеної уваги з боку засобів масової інформації та оточення, а також необхідності змінити місце проживання. Вона просила:

зобов’язати виробника серіалу припинити порушення шляхом видалення конкретних сцен;

заборонити розповсюдження серіалу до усунення порушення;

стягнути 2,5 млн грн моральної шкоди.

Рішення судів попередніх інстанцій

Суд першої інстанції відмовив у позові, вказавши на недоведеність факту використання імен.

Апеляційний суд під час повторного розгляду дійшов протилежного висновку: визнав, що серіал є художнім, а не документальним твором, а використання імені позивачки та її чоловіка без згоди є протиправним. Водночас суд відмовив у застосуванні такого способу захисту, як видалення сцен, і стягнув 144 тис. грн моральної шкоди.

Доводи касаційних скарг

Позивачка наполягала, що видалення сцен є допустимим і ефективним способом захисту, який не спотворює сенсу серіалу та не порушує прав третіх осіб. Також вона вважала необґрунтовано заниженим розмір компенсації.

Виробник серіалу, навпаки, заперечував сам факт порушення, вказував на документальний характер твору та відсутність належних доказів моральної шкоди.

Позиція Верховного Суду

Щодо факту порушення права

Верховний Суд погодився з апеляційним судом, що серіал не є документальним твором, а має художній характер. Відтак використання імені фізичної особи як персонажа без її згоди суперечить вимогам статті 296 ЦК України.

Суд окремо звернув увагу, що посилання відповідача на історичну основу серіалу не спростовує наявності художнього домислу, а сам відповідач у ході розгляду справи фактично визнавав художній характер твору.

Щодо способу захисту

Ключовим у цій справі стало питання ефективності обраного способу захисту.

Верховний Суд, оцінюючи обставини справи, зазначив, що:

порушення права на ім’я вже відбулося;

на момент звернення до суду серіал був широко розповсюджений у світі та переглянутий мільйонами глядачів;

видалення окремих сцен не є тотожним забороні використання імені як такої та не здатне реально відновити порушене право.

Крім того, ВС урахував положення Бернської конвенції, які захищають цілісність художнього твору, та дійшов висновку, що втручання у вже створений і поширений серіал шляхом видалення сцен:

може призвести до спотворення сенсу твору як об’єкта авторського права;

порушує баланс між правами особи на ім’я та правами інших осіб, зокрема автора і виробника;

не є пропорційним та об’єктивно виправданим.

Отже, у цій справі такий спосіб захисту визнано неефективним.

Щодо моральної шкоди

Разом із тим Верховний Суд погодився, що позивачці завдано моральної шкоди. Оцінюючи її розмір, ВС вказав, що:

визначення суми компенсації є прерогативою суду, а не експерта;

необхідно враховувати масштаб аудиторії серіалу та інтенсивність втручання в приватне життя.

З урахуванням принципів розумності та справедливості Верховний Суд збільшив розмір відшкодування до 500 000 грн.

Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

