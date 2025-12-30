Удаление сцен из сериала не является эффективным способом защиты права на имя: позиция ВС по делу о сериале «Чернобыль»

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда, рассматривая дело № 752/7647/20, пришел к выводу, что требование о защите права на имя путем удаления отдельных сцен из уже обнародованного и широко распространенного сериала в обстоятельствах данного дела не является эффективным и пропорциональным способом защиты. Такое вмешательство, по убеждению Верховного Суда, не устраняет самого факта нарушения и может привести к искажению целостного художественного произведения и нарушению прав других лиц.

В то же время Верховный Суд подтвердил факт нарушения личного неимущественного права истицы на использование имени без ее согласия и увеличил размер возмещения морального вреда до 500 тысяч гривен.

В данном деле иск подала Людмила Игнатенко — вдова погибшего пожарного-ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Василия Игнатенко, которая стала прообразом одной из главных героинь сериала «Чернобыль» производства Home Box Office.

В то же время в тексте судебных решений имя истицы и имя ее мужа обезличены и указаны как ОСОБА_1 и ОСОБА_2 соответственно, что соответствует требованиям процессуального законодательства о защите персональных данных. Именно под этими условными обозначениями стороны фигурируют в постановлении Верховного Суда.

Обстоятельства дела

Истица обратилась в суд в 2020 году, указывая, что в художественном сериале, посвященном аварии на Чернобыльской АЭС, без ее согласия использованы ее имя и имя ее умершего мужа в качестве имен персонажей. По ее утверждению, сериал не является документальным произведением, содержит художественный вымысел, а потому применение исключения, предусмотренного частью третьей статьи 296 ГК Украины, является недопустимым.

По мнению истицы, незаконное использование имени привело к существенным душевным страданиям, повышенному вниманию со стороны средств массовой информации и окружения, а также к необходимости сменить место жительства. Она просила:

обязать производителя сериала прекратить нарушение путем удаления конкретных сцен;

запретить распространение сериала до устранения нарушения;

взыскать 2,5 млн грн морального вреда.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции отказал в иске, указав на недоказанность факта использования имени.

Апелляционный суд при повторном рассмотрении пришел к противоположному выводу: признал, что сериал является художественным, а не документальным произведением, а использование имени истицы и ее мужа без согласия является противоправным. В то же время суд отказал в применении такого способа защиты, как удаление сцен, и взыскал 144 тыс. грн морального вреда.

Доводы кассационных жалоб

Истица настаивала, что удаление сцен является допустимым и эффективным способом защиты, который не искажает смысл сериала и не нарушает прав третьих лиц. Также она считала необоснованно заниженным размер компенсации.

Производитель сериала, напротив, отрицал сам факт нарушения, указывал на документальный характер произведения и отсутствие надлежащих доказательств морального вреда.

Позиция Верховного Суда

Относительно факта нарушения права

Верховный Суд согласился с апелляционным судом, что сериал не является документальным произведением, а имеет художественный характер. Следовательно, использование имени физического лица в качестве персонажа без его согласия противоречит требованиям статьи 296 ГК Украины.

Суд отдельно обратил внимание, что ссылка ответчика на историческую основу сериала не опровергает наличие художественного вымысла, а сам ответчик в ходе рассмотрения дела фактически признавал художественный характер произведения.

Относительно способа защиты

Ключевым в данном деле стал вопрос эффективности избранного способа защиты.

Верховный Суд, оценивая обстоятельства дела, отметил, что:

нарушение права на имя уже произошло;

на момент обращения в суд сериал был широко распространен в мире и просмотрен миллионами зрителей;

удаление отдельных сцен не является тождественным запрету использования имени как такового и не способно реально восстановить нарушенное право.

Кроме того, ВС учел положения Бернской конвенции, которые защищают целостность художественного произведения, и пришел к выводу, что вмешательство в уже созданный и распространенный сериал путем удаления сцен:

может привести к искажению смысла произведения как объекта авторского права;

нарушает баланс между правами лица на имя и правами других лиц, в частности автора и производителя;

не является пропорциональным и объективно оправданным.

Следовательно, в данном деле такой способ защиты признан неэффективным.

Относительно морального вреда

Вместе с тем Верховный Суд согласился, что истице причинен моральный вред. Оценивая его размер, ВС указал, что:

определение суммы компенсации является прерогативой суда, а не эксперта;

необходимо учитывать масштаб аудитории сериала и интенсивность вмешательства в частную жизнь.

С учетом принципов разумности и справедливости Верховный Суд увеличил размер возмещения до 500 000 грн.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.