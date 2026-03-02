В Хмельницком после дорожного конфликта мужчину похитили и заставили записать извинения

Дело началось с того, что водитель посигналил женщине в ответ на ее нежелание пропускать его в полосу.

В Офисе Генерального прокурора обнародовали детали резонансного инцидента, произошедшего в конце 2025 года в Хмельницком.

По данным следствия, конфликт начался на дороге между водителем и водительницей. Инцидент ограничился звуковым сигналом в ответ на нежелание пропустить автомобиль в полосу — без ДТП или физического противостояния.

После этого женщина сообщила о ситуации своему сожителю — ранее судимому мужчине, которого правоохранители характеризуют как так называемого криминального авторитета. Он начал звонить другому участнику конфликта, требуя извинений и угрожая расправой.

Вскоре группа лиц приехала к дому потерпевшего. По версии следствия, мужчину избили, силой посадили в автомобиль и вывезли за пределы города. Во время поездки его запугивали, угрожали ножом и заставили записать видео с извинениями. После этого потерпевшего оставили на обочине дороги.

Следствие установило, что организатором нападения является житель Киева, ранее судимый за смертельное ДТП, в котором погиб десяти­летний ребенок. По данным правоохранителей, в следственном изоляторе его называли «смотрящим». Также он является обвиняемым по делу о распространении преступного влияния в составе организованной группы.

После инцидента мужчина пытался избежать ответственности, скрываясь в медицинском учреждении и имитируя болезнь.

Под процессуальным руководством прокуроров ОГП ему сообщено о подозрении в похищении человека и пытках. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению, а также проверяют возможное участие подозреваемого в аналогичных правонарушениях.

