  1. В Украине

В Хмельницком после дорожного конфликта мужчину похитили и заставили записать извинения

22:00, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дело началось с того, что водитель посигналил женщине в ответ на ее нежелание пропускать его в полосу.
В Хмельницком после дорожного конфликта мужчину похитили и заставили записать извинения
Фото: Униан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Офисе Генерального прокурора обнародовали детали резонансного инцидента, произошедшего в конце 2025 года в Хмельницком.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, конфликт начался на дороге между водителем и водительницей. Инцидент ограничился звуковым сигналом в ответ на нежелание пропустить автомобиль в полосу — без ДТП или физического противостояния.

После этого женщина сообщила о ситуации своему сожителю — ранее судимому мужчине, которого правоохранители характеризуют как так называемого криминального авторитета. Он начал звонить другому участнику конфликта, требуя извинений и угрожая расправой.

Вскоре группа лиц приехала к дому потерпевшего. По версии следствия, мужчину избили, силой посадили в автомобиль и вывезли за пределы города. Во время поездки его запугивали, угрожали ножом и заставили записать видео с извинениями. После этого потерпевшего оставили на обочине дороги.

Следствие установило, что организатором нападения является житель Киева, ранее судимый за смертельное ДТП, в котором погиб десяти­летний ребенок. По данным правоохранителей, в следственном изоляторе его называли «смотрящим». Также он является обвиняемым по делу о распространении преступного влияния в составе организованной группы.

После инцидента мужчина пытался избежать ответственности, скрываясь в медицинском учреждении и имитируя болезнь.

Под процессуальным руководством прокуроров ОГП ему сообщено о подозрении в похищении человека и пытках. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению, а также проверяют возможное участие подозреваемого в аналогичных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП ПДД прокурор Хмельницкий автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс по отбору кандидата на должность судьи МУС: условия, квалификационные требования и сроки

Украина начала процедуру выдвижения кандидата на должность судьи Международного уголовного суда: объявлено о начале конкурса.

ДТП, поездки в РФ и несоответствие должности члена ВСП: новые вызовы добропорядочности кандидатов в ВАКС

Девятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]