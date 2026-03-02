  1. В Украине

Как ВПЛ подтвердить право собственности на недвижимость на ВОТ – подробности

20:51, 2 марта 2026
ВПЛ объяснили, как получить справку из БТИ для государственной регистрации недвижимости.
Как ВПЛ подтвердить право собственности на недвижимость на ВОТ – подробности
При регистрации квартир, домов и других объектов недвижимости на временно оккупированных территориях часто необходимо подтвердить право собственности справкой из бюро технической инвентаризации (БТИ). Это касается объектов, зарегистрированных до 1 января 2013 года, данные о которых хранятся только на бумажных носителях в архивах БТИ. Об этом рассказали в Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Существует два способа получения справки:

  1. Запрос государственного регистратора в БТИ. Органы власти, предприятия и учреждения обязаны предоставить необходимую информацию в течение трех рабочих дней бесплатно. За нарушение срока предусмотрена административная ответственность.
  2. Обращение заявителя непосредственно в БТИ в населенном пункте, где находится имущество.

Из-за войны и уничтожения архивов БТИ получить справку может быть сложно. В таких случаях подтвердить право собственности можно через суд. Если суд установит принадлежность права на недвижимость конкретному лицу, его решение является основанием для государственной регистрации и позволяет обратиться к любому государственному регистратору независимо от местонахождения имущества.

В настоящее время вопрос отсутствия доступа к архивам БТИ также решается законодательно. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11440 от 24 июля 2024 года, который предлагает механизм государственной регистрации прав в таких случаях.

ВПЛ недвижимость оккупированные территории

