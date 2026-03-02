В Британии внедрят систему судебного планирования с использованием ИИ для сокращения очередей в судах

Ожидается, что новая система поможет уменьшить судебные задержки и повысить эффективность рассмотрения уголовных дел.

Леди-глава судебной власти Великобритании Сью Карр сообщила о внедрении новой национальной системы распределения дел, которая будет использовать искусственный интеллект для сокращения накопившихся очередей в судах, пишет Law Society Gazette.

По словам Карр, систему планируют запустить к лету путем обновления уголовно-процессуальной инструкции. Министр по делам судов Сара Сакман в заявлении, опубликованном изданием, назвала нововведение «революционным».

«Неоценимый обмен знаниями о продолжительности судебных процессов и рисках неэффективных разбирательств также будет способствовать более разумному планированию, используя и совершенствуя сбор данных и искусственный интеллект для помощи сотрудникам по планированию и судьям в сокращении очередей и максимальном использовании гибкости судов», — заявила Карр.

Она отметила, что это позволит объединить экспертизу судей с данными о работе судов таким образом, чтобы прогнозировать, как будут проходить процессы — с превышением или недовыполнением запланированных сроков, а также определять риск их неэффективности.

Карр добавила, что новые инструменты смогут помогать выявлять такие риски и со временем определять дела, требующие приоритетного рассмотрения, что будет способствовать сокращению задержек. Администрирование процесса планирования больше не будет возлагаться на судей и «позволит нам быть еще более гибкими при переходе от одного процесса к другому с большей последовательностью», отметила она.

По ее словам, новая система вместе с неограниченным количеством судебных дней будет способствовать оптимальному использованию возможностей судов. В то же время Карр подчеркнула, что решения о распределении дел останутся функцией судей.

«Судейская независимость и профессиональная оценка должны оставаться в основе всех этих изменений. Судьи будут принимать решения о том, когда и где уместно проводить дистанционные слушания», — подчеркнула она.

Сакман также сообщила, что ее ведомство тестирует инструмент планирования на основе искусственного интеллекта, который помогает судьям и их командам в процессе распределения дел. Пилотное внедрение продолжается в городах Престон и Айзлворт.

«Распределение дел — это вопрос судебной власти, и это правильно, но задача правительства — обеспечить ресурсы для эффективного выполнения этой работы. Я лично протестировала этот инструмент — и это действительно впечатляет. Он использует технологии и подходы, которые уже стали привычными в нашей системе здравоохранения», — добавила она.

