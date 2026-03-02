  1. В Украине

В «Резерв+» запустили отсрочку для многодетных родителей вне зависимости от семейного положения

20:20, 2 марта 2026
Министерство обороны сообщило, что в приложении «Резерв+» расширили перечень отсрочек от мобилизации.
Министерство обороны расширяет перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить через приложение «Резерв+». Это позволяет подать заявку онлайн без лишних обращений в учреждения и снижает нагрузку на государственные органы. Об этом сообщили в ведомстве.

Теперь подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые:

  • имеют троих и более детей до 18 лет — все рождены в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рождённые в одном или разных браках либо вне брака;
  • не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
  • имеют корректно внесённые данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.

Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по алиментам превышает три месяца, отсрочка предоставлена не будет. Сначала необходимо обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно.

Как получить отсрочку онлайн

Подайте запрос в приложении «Резерв+».

Система автоматически проверит основания через государственные реестры.

Если основания подтверждаются — отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учётном документе.

Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он занимает от нескольких минут до нескольких часов.

Украинцам напомнили, что сейчас в «Резерв+» доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для следующих категорий:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;
  • жёны и мужья военнослужащих с ребёнком;
  • родители троих и более детей в одном браке;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребёнка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профессионального образования.

оборона Минобороны мобилизация Резерв+

