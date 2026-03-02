В «Резерв+» запустили отсрочку для многодетных родителей вне зависимости от семейного положения
Министерство обороны расширяет перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить через приложение «Резерв+». Это позволяет подать заявку онлайн без лишних обращений в учреждения и снижает нагрузку на государственные органы. Об этом сообщили в ведомстве.
Теперь подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые:
- имеют троих и более детей до 18 лет — все рождены в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рождённые в одном или разных браках либо вне брака;
- не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
- имеют корректно внесённые данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.
Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по алиментам превышает три месяца, отсрочка предоставлена не будет. Сначала необходимо обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно.
Как получить отсрочку онлайн
Подайте запрос в приложении «Резерв+».
Система автоматически проверит основания через государственные реестры.
Если основания подтверждаются — отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учётном документе.
Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он занимает от нескольких минут до нескольких часов.
Украинцам напомнили, что сейчас в «Резерв+» доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для следующих категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- жёны и мужья военнослужащих с ребёнком;
- родители троих и более детей в одном браке;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребёнка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.