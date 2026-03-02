От 300 до 350 евро за поддельное водительское удостоверение — на Буковине разоблачили группу лиц

Двое мужчин организовали незаконное приобретение, хранение и сбыт голографических элементов для изготовления фальшивых документов.

В Черновицкой области правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные водительские удостоверения с голографическими защитными элементами.

Как сообщило Бюро экономической безопасности Украины, двое мужчин организовали незаконное приобретение, хранение и сбыт голографических элементов для изготовления фальшивых документов. Еще один фигурант действовал отдельно по аналогичной схеме.

Фигуранты принимали заказы, получали от клиентов копии документов, фотографии и денежные средства, после чего передавали данные для изготовления подделок. Готовые удостоверения передавали лично или отправляли почтой.

Стоимость одного документа составляла от 300 до 350 евро в зависимости от категории. По выводам экспертиз, изъятые бланки не соответствуют официальным образцам.

В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц.

