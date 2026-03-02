  1. В Украине

От 300 до 350 евро за поддельное водительское удостоверение — на Буковине разоблачили группу лиц

23:12, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Двое мужчин организовали незаконное приобретение, хранение и сбыт голографических элементов для изготовления фальшивых документов.
От 300 до 350 евро за поддельное водительское удостоверение — на Буковине разоблачили группу лиц
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновицкой области правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные водительские удостоверения с голографическими защитными элементами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщило Бюро экономической безопасности Украины, двое мужчин организовали незаконное приобретение, хранение и сбыт голографических элементов для изготовления фальшивых документов. Еще один фигурант действовал отдельно по аналогичной схеме.

Фигуранты принимали заказы, получали от клиентов копии документов, фотографии и денежные средства, после чего передавали данные для изготовления подделок. Готовые удостоверения передавали лично или отправляли почтой.

Стоимость одного документа составляла от 300 до 350 евро в зависимости от категории. По выводам экспертиз, изъятые бланки не соответствуют официальным образцам.

В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бюро экономической безопасности

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс по отбору кандидата на должность судьи МУС: условия, квалификационные требования и сроки

Украина начала процедуру выдвижения кандидата на должность судьи Международного уголовного суда: объявлено о начале конкурса.

ДТП, поездки в РФ и несоответствие должности члена ВСП: новые вызовы добропорядочности кандидатов в ВАКС

Девятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]