300 до 350 євро за підроблене посвідчення водія — на Буковині викрили групу осіб

Двоє чоловіків організували незаконне придбання, зберігання та збут голографічних елементів для виготовлення фальшивих документів.

У Чернівецькій області правоохоронці викрили групу осіб, які виготовляли та збували підроблені посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

Як повідомило Бюро економічної безпеки України, двоє чоловіків організували незаконне придбання, зберігання та збут голографічних елементів для виготовлення фальшивих документів. Ще один фігурант діяв окремо за аналогічною схемою.

Фігуранти приймали замовлення, отримували від клієнтів копії документів, фотокартки та кошти, після чого передавали дані для виготовлення підробок. Готові посвідчення передавали особисто або надсилали поштою.

Вартість одного документа становила від 300 до 350 євро залежно від категорії. За висновками експертиз, вилучені бланки не відповідають офіційним зразкам.

Наразі правоохоронці встановлюютья повне коло причетних осіб.

