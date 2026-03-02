  1. В Україні

Дітей із зон активних боїв забиратиме Нацполіція — що передбачає новий закон про евакуацію

23:48, 2 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалюється військовими адміністраціями за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.
Дітей із зон активних боїв забиратиме Нацполіція — що передбачає новий закон про евакуацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав Закон щодо обов’язкової евакуації населення, зокрема дітей, з територій активних та можливих воєнних дій (№ 4779-IX).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Раніше заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий зазначив, що давно назріла законодавча ініціатива з огляду на необхідність удосконалення законодавства у сфері евакуації цивільного населення з районів проведення воєнних (бойових) дій, зокрема дітей, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку та інших категорій населення, особливо в період повномасштабної війни росії проти України.

Основні положення підписаного закону передбачають, що:

  1. Рішення про проведення обов’язкової евакуації населення з населених пунктів, розташованих на територіях активних або можливих воєнних (бойових) дій, приймається військовими адміністраціями за пропозицією військового командування на відповідній території.
  2. Обов’язкова евакуація дітей проводиться разом з одним із батьків, особою, яка їх замінює, чи іншим законним представником та здійснюється органами опіки та піклування із залученням Національної поліції для забезпечення публічної безпеки і порядку.
    1. Рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалюється військовими адміністраціями за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.
    У разі якщо населений пункт розташований на території активних бойових дій і батьки відмовляються від обов’язкової евакуації дітей, евакуацію до безпечних районів здійснює Національна поліція з подальшою передачею дітей органам опіки та піклування на безпечних територіях.
  4. На територіях, з яких проводиться обов’язкова евакуація, можуть запроваджуватися обмеження щодо порядку в’їзду (входу) та перебування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон діти Україна війна евакуація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс з відбору кандидата на посаду судді МКС: умови, кваліфікаційні вимоги та строки

Україна розпочала процедуру висунення кандидата на посаду судді Міжнародного кримінального суду: оголошено про початок конкурсу.

ДТП, поїздки до РФ та невідповідність посаді члена ВРП: нові виклики доброчесності кандидатів до ВАКС

Дев'ятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Італія вирішить долю судової реформи на референдумі в березні

Виборцям пропонують підтримати поділ кар’єр суддів і прокурорів, новий дисциплінарний суд та реформу суддівського самоврядування.

ККС ВС пояснив, чим відрізняється захист від провокації злочину від заперечення факту його вчинення

ККС ВС вважає, що твердження про можливу провокацію злочину із запереченням факту події отримання грошей є взаємовиключними.

Відмова без підстав: суд у Черкасах зобов’язав ТЦК переглянути рішення про відстрочку

Суд встановив, що військовий орган не може підміняти закон власними домислами

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]