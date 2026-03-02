Дітей із зон активних боїв забиратиме Нацполіція — що передбачає новий закон про евакуацію

Рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалюється військовими адміністраціями за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав Закон щодо обов’язкової евакуації населення, зокрема дітей, з територій активних та можливих воєнних дій (№ 4779-IX).

Раніше заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий зазначив, що давно назріла законодавча ініціатива з огляду на необхідність удосконалення законодавства у сфері евакуації цивільного населення з районів проведення воєнних (бойових) дій, зокрема дітей, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку та інших категорій населення, особливо в період повномасштабної війни росії проти України.

Основні положення підписаного закону передбачають, що:

Рішення про проведення обов’язкової евакуації населення з населених пунктів, розташованих на територіях активних або можливих воєнних (бойових) дій, приймається військовими адміністраціями за пропозицією військового командування на відповідній території. Обов’язкова евакуація дітей проводиться разом з одним із батьків, особою, яка їх замінює, чи іншим законним представником та здійснюється органами опіки та піклування із залученням Національної поліції для забезпечення публічної безпеки і порядку. Рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалюється військовими адміністраціями за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів. У разі якщо населений пункт розташований на території активних бойових дій і батьки відмовляються від обов’язкової евакуації дітей, евакуацію до безпечних районів здійснює Національна поліція з подальшою передачею дітей органам опіки та піклування на безпечних територіях. На територіях, з яких проводиться обов’язкова евакуація, можуть запроваджуватися обмеження щодо порядку в’їзду (входу) та перебування.

