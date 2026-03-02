Автомобіль куплено, подаровано, продано чи успадковано — як декларувати

Набуте право власності на транспортний засіб, якщо він залишається у власності декларанта або члена його сім’ї станом на останній день звітного періоду, має бути відображене у декларації.

Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, як декларувати операції з транспортними засобами.

Набуто право власності на авто

Набуте право власності на транспортний засіб (якщо він залишається у власності декларанта або члена його сім’ї станом на останній день звітного періоду) має бути відображене у декларації, проте порядок її заповнення залежить від способу набуття такого права.

Видача довіреності на володіння, користування та розпорядження транспортним засобом без належного укладення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу не вважається укладеним відповідно до закону договором та не є підставою для набуття права власності на транспортний засіб особою, яка цю довіреність отримала.

1.1. Авто придбано (купівля)

Якщо ви придбали транспортний засіб (автомобіль, мотоцикл, сільськогосподарську техніку тощо) за власні кошти, то за загальним правилом у декларації необхідно відобразити сам об’єкт, правочин (договір купівлі-продажу) та здійснений на виконання цього правочину видаток.

Якщо для придбання транспортного засобу ви взяли кошти в борг (у знайомого чи в банку), то декларуванню може підлягати також фінансове зобов’язання та правочин, на підставі якого воно виникло.

Приклад 1. Декларант придбав авто, позичивши кошти у цьому ж звітному періоді

Суб’єкт декларування планує придбати автомобіль вартістю 1 700 000 гривень. У нього є 1 000 000 грн, ще 700 000 грн він позичив у знайомого і за кілька днів купив автомобіль, сплативши його вартість одним платежем. Позику планує повернути через 2 роки.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 6 «Транспортні засоби» – інформація про придбаний автомобіль (якщо він залишається у власності станом на кінець року);

2) у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» – інформація про позику 700 000 грн (бо її розмір перевищує 50 ПМ);

3) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – інформація про договір купівлі-продажу із зазначенням разового видатку на його виконання у розмірі 1 700 000 грн (бо видаток здійснений суб’єктом декларування у звітному періоді і перевищує 50 ПМ), а також окремим об’єктом інформацію про позику (бо цей правочин вчинено у звітному періоді, на його підставі у суб’єкта декларування виникло фінансове зобов’язання, яке перевищує 50 ПМ); у полях щодо видатку відносно позики обирається позначка «Не застосовується» (якщо відсутні разові платежі на погашення заборгованості за позикою на суму понад 50 ПМ).

Приклад 2. Авто отримано на підставі довіреності

Суб’єкт декларування «придбав» у третьої особи автомобіль «за довіреністю», без укладання угоди купівлі-продажу. Суб’єкт декларування фактично передав 300 000 грн, власник автомобіля видав йому довіреність на право користування транспортним засобом.

Видача довіреності на володіння, користування та розпорядження транспортним засобом без належного укладення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу не вважається укладеним відповідно до закону договором та не є підставою для набуття права власності на транспортний засіб особою, яка цю довіреність отримала.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 6 «Транспортні засоби» – інформація про автомобіль із зазначенням права власності третьої особи та права користування суб’єкта декларування, якщо автомобіль перебував у користуванні станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів упродовж звітного періоду;

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – інформацію про набуття права користування транспортним засобом із зазначенням видатку 300 000 грн, оскільки його розмір перевищує 50 ПМ.

1.2. Авто отримано в дар (подарунок)

Набуття транспортного засобу у вигляді подарунка включає одночасно і набуття майна, і отримання доходу у негрошовій формі.

Необхідність заповнення певних розділів декларації залежить від вартості подарунка та від того, чи залишається транспортний засіб у власності суб’єкта декларування або члена його сім’ї станом на останній день звітного періоду.

Якщо транспортний засіб, подарований особі, оподатковується за нульовою ставкою, його оціночна вартість з метою оподаткування не визначається. В інших випадках отримання доходів у вигляді подарунків об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких подарунків, визначена згідно із законом.

За загальним правилом у декларації необхідно відобразити сам транспортний засіб (див. розділ VІІІ цих Роз’яснень), дохід (див. розділ XIII цих Роз’яснень) та правочин (договір дарування), внаслідок якого набуто право на транспортний засіб (див. розділ XVII цих Роз’яснень).

Приклад 1. Декларанту подарували авто

У 2025 році суб’єкту декларування подарували автомобіль вартістю 800 000 гривень.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 6 «Транспортні засоби» – інформація про подарований автомобіль (якщо він залишається у власності станом на кінець року);

2) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації – інформація про подарунок у негрошовій формі;

3) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації – інформація про правочин, на підставі якого набуто право власності (договір дарування); у полях щодо видатку обирається позначка «Не застосовується».

Приклад 2. Декларанту подарували мотоцикл, вартість якого невідома

Брат суб’єкта декларування подарував йому мотоцикл. У договорі дарування вартість не визначена, грошова оцінка не проводилась.

У такому випадку відображенню в декларації підлягає у розділі 6 «Транспортні засоби» інформація про подарований мотоцикл (якщо він залишається у власності станом на кінець року); у полі щодо вартості об’єкта обирається позначка «Не застосовується».

Оскільки вартість подарованого майна не відома і проведення грошової оцінки для цілей декларування не вимагається, такі розділи декларації, як «Доходи, у тому числі подарунки», «Видатки та правочини суб’єкта декларування» щодо цього транспортного засобу не заповнюються.

Приклад 3. Декларанту подарували авто, яке було відчужено (продано) у звітному періоді

Батьки суб’єкта декларування подарували йому автомобіль вартістю 700 000 гривень. У цьому ж звітному періоді суб’єкт декларування продав цей автомобіль за 600 000 грн, станом на кінець звітного періоду автомобіль не належав декларанту на будь-якому праві (володіння, користування тощо).

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про подарунок у негрошовій формі та окремим записом інформація про дохід від відчуження транспортного засобу із зазначенням розміру для кожного виду доходу: 700 000 грн для подарунка (джерело доходу – дарувальник (батьки)) та 600 000 грн як дохід від відчуження рухомого майна (джерело доходу – покупець);

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – інформація про правочин, на підставі якого набуто право власності (договір дарування) та інформація про правочин, на підставі якого право власності на автомобіль припинено (договір купівлі-продажу). При цьому стосовно правочину «Дарування» у полях щодо видатку обирається позначка «Не застосовується», а стосовно правочину «Купівля-продаж (міна)» блок полів щодо видатку буде відсутній.

Розділ 6 «Транспортні засоби» декларації за наведених обставин не підлягає заповненню, оскільки об’єкт не належав суб’єкту декларування станом на кінець звітного періоду.

1.3. Транспортний засіб успадковано

Успадкований транспортний засіб має бути відображений в декларації. Порядок заповнення окремих розділів залежить від наявності відомостей про загальний розмір (вартість) спадщини та її наявність станом на кінець звітного періоду.

У разі спадкування будь-якого майна, яке оподатковується за нульовою ставкою, оціночна вартість такого майна з метою оподаткування не визначається. В інших випадках отримання доходів у вигляді спадщини об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів спадщини, визначена згідно із законом.

За загальним правилом у декларації необхідно відобразити сам транспортний засіб, дохід за умови наявності оцінки розміру (вартості) об’єкта спадщини та правочин (спадщина), внаслідок якого набуто право на транспортний засіб.

Приклад 1. Авто успадковано, вартість не визначена

Суб’єкт декларування успадкував автомобіль без визначеної вартості, грошову оцінку не проводив.

У такому випадку відображенню в декларації підлягає у розділі 6 «Транспортні засоби» – інформація про успадкований автомобіль (якщо він залишається у власності станом на кінець року); у полі щодо вартості об’єкта обирається позначка «Не застосовується».

Оскільки вартість успадкованого майна не відома і проведення грошової оцінки для цілей декларування не вимагається, такі розділи декларації, як «Доходи, у тому числі подарунки», «Видатки та правочини суб’єкта декларування» щодо цього об’єкта нерухомості не заповнюються.

Приклад 2. Авто успадковано, оцінка відома

Суб’єкт декларування отримав у спадок автомобіль, вартість якого становить 400 000 грн відповідно до грошової оцінки, проведеної для спадкування.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 6 «Транспортні засоби» – інформація про успадкований автомобіль (якщо він залишається у власності станом на кінець року);

2) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про дохід у вигляді спадщини; джерелом доходу є померла особа;

3) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – інформація про набуття права на автомобіль, оскільки його вартість відома та перевищує 50 ПМ; у полях щодо видатку для цього запису обирається позначка «Не застосовується».

Набуття у спадок транспортного засобу, оцінка якого проведена для спадкування та перевищує 50 ПМ, зумовлює необхідність подання ПСЗ.

Подальша грошова оцінка об’єкта, успадкованого за нульовою ставкою, не зумовлює необхідності відображення у розділах 11 та 14 декларації, адже на момент отримання доходу його вартість відсутня (нульова).

Приклад 3. Авто успадковано, вартість не визначалась, пізніше авто продано

Суб’єкт декларування отримав у спадок автомобіль без визначення вартості, грошову оцінку при отриманні спадщини не проводив. Згодом у цьому ж звітному періоді продав успадкований автомобіль третій особі за 450 000 гривень.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 450 000 грн; джерело доходу – покупець;

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» – інформація про правочин, на підставі якого право власності на майно припинено (договір купівлі-продажу). Інформація про правочин, на підставі якого набуто право власності на майно, за наведених обставин не зазначається, оскільки на момент успадкування його вартість не була відома.

Розділ 6 «Транспортні засоби» декларації за наведених обставин не підлягає заповненню, оскільки об’єкт не належав суб’єкту декларування станом на кінець звітного періоду на будь-якому праві.

Припинено право власності на транспортний засіб

Припинення права власності на рухоме майно, у тому числі транспортні засоби, за загальним правилом має бути відображене у декларації.

Припинення права власності у зв’язку із продажем транспортного засобу може зумовлювати необхідність подання ПСЗ.

2.1. Транспортний засіб продано

Якщо ви відчужили (продали) транспортний засіб (автомобіль, мотоцикл, трактор тощо), то за загальним правилом у декларації необхідно відобразити дохід від продажу рухомого майна та правочин (договір купівлі-продажу), внаслідок якого припинено право на транспортний засіб (за умови, що вартість транспортного засобу перевищує 50 ПМ).

Для відображення доходу у разі продажу, коли кошти були сплачені у попередньому звітному періоді, а реєстрація відбулася у наступному, необхідно враховувати дату фактичного отримання доходу, а не дату реєстрації транспортного засобу.

У розділі 6 «Транспортні засоби» декларації не зазначається інформація про об’єкт, який належав на праві власності, був відчужений у звітному періоді та не належить суб’єкту декларування на будь-якому праві.

Приклад 1. Продано авто

Суб’єкт декларування продав автомобіль за 900 000 гривень. Станом на кінець звітного періоду автомобіль вже не належав декларанту на будь-якому праві.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 900 000 грн; джерело доходу – покупець;

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» – інформація про правочин, на підставі якого право власності на майно припинено (договір купівлі-продажу).

Розділ 12 «Грошові активи» декларації підлягає заповненню за умови, якщо станом на кінець звітного періоду сукупний розмір грошових активів суб’єкта декларування перевищував 50 ПМ.

У розділі 6 «Транспортні засоби» декларації інформація про цей автомобіль не відображається, оскільки станом на кінець звітного періоду він вже не належав суб’єкту декларування.

Приклад 2. Продано авто із розстрочкою платежів

Суб’єкт декларування у грудні 2025 року уклав угоду купівлі-продажу автомобіля за 700 000 грн із домовленістю, що частина коштів (200 000 грн) буде сплачена покупцем одразу, а решта (500 000 грн) – частинами по 50 000 грн впродовж 2026 року. Станом на кінець обох звітних періодів автомобіль вже не належав суб’єкту декларування на будь-якому праві.

У такому випадку в декларації за 2025 рік:

у розділі 6 «Транспортні засоби» автомобіль не зазначається;

у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» слід відобразити частину доходу від продажу, отриману в звітному періоді, – 200 000 грн;

у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – інформацію про правочин, на підставі якого право власності на майно припинено (договір купівлі-продажу).

У декларації за 2026 рік:

у розділі 6 «Транспортні засоби» автомобіль не зазначається;

у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» слід відобразити решту отриманого впродовж звітного періоду доходу від продажу – 500 000 гривень.

2.2. Автомобіль передано за довіреністю

Видача довіреності на володіння, користування та розпорядження транспортним засобом без належного укладення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу не вважається укладеним відповідно до закону договором та не є підставою для набуття права власності на транспортний засіб особою, яка цю довіреність отримала.

Отже, оскільки видання довіреності не припиняє права власності особи на майно, його власником продовжує бути особа, від імені якої видано довіреність.

Приклад 1. Передано авто за довіреністю

Замість укладання договору купівлі-продажу суб’єкт декларування (довіритель) вирішив передати автомобіль третій особі (повіреному) шляхом видачі довіреності на право розпорядження. Після підписання довіреності отримав від покупця 600 000 грн, що еквівалентно повній вартості автомобіля.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 6 «Транспортні засоби» – інформація про автомобіль (оскільки він продовжує належати суб’єкту декларування на праві власності);

2) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про дохід, отриманий від покупця. У полі «Вид доходу» рекомендується обрати «Інше» та у довільній формі описати, що це – дохід від передачі права розпорядження транспортним засобом;

Розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації за наведених обставин не підлягає заповненню, оскільки видання довіреності не припиняє право власності суб’єкта декларування на належне йому майно.

2.3. Авто подаровано (передано в дар)

У разі припинення права власності на транспортний засіб внаслідок договору дарування за загальним правилом у декларації необхідно відобразити лише правочин (договір дарування), внаслідок якого припинено право на транспортний засіб (див. розділ XVII цих Роз’яснень).

Подарований об’єкт не відображається у розділі 6 «Транспортні засоби» декларації, якщо станом на кінець звітного періоду він вже не належав суб’єкту декларування на будь-якому праві.

Дарування майна не є видатком та не зумовлює обов’язку подання ПСЗ.

Приклад 1. Декларант подарував автомобіль

Суб’єкт декларування подарував сину автомобіль вартістю 800 000 гривень. Станом на кінець звітного періоду автомобіль на праві власності належав сину, який не є членом сім’ї для цілей декларування, а декларант інших прав щодо автомобіля (користування тощо) не мав.

У такому випадку заповненню підлягає лише розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації, в якому зазначається інформація про правочин, на підставі якого право власності на майно припинено (договір дарування), оскільки вартість предмета правочину перевищує 50 ПМ.

У розділі 6 «Транспортні засоби» декларації інформація про цей автомобіль не відображається, оскільки станом на кінець звітного періоду він вже не належав суб’єкту декларування.

Приклад 2. Член сім’ї декларанта подарував мотоцикл третій особі

Член сім’ї суб’єкта декларування подарував другу мотоцикл вартістю 180 000 гривень.

У такому випадку в декларації за відповідний звітний період об’єкт (мотоцикл) вже не відображається у розділі 6 «Транспортні засоби» як власність члена сім’ї, оскільки станом на кінець звітного періоду вже не належить йому на будь-якому праві. Попри те, що вартість мотоцикла перевищує 50 ПМ, інформація про такий правочин не зазначається у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації, оскільки вчинений він членом сім’ї. Фактично мотоцикл «зникає» з розділу 6 декларації, а інші розділи не підлягають заповненню.

