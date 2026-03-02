Польща та Швеція розглядають співпрацю з Францією у сфері ядерного захисту

Прем’єр-міністри Польщі та Швеції підтвердили, що їхні країни ведуть переговори з Францією щодо можливого розширення співпраці у сфері ядерного стримування та посилення безпеки в Європі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани збільшити кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон пізніше сказав, що Франція має намір розпочати поглиблений діалог із кількома країнами НАТО з метою посилення безпеки Європи за допомогою національного ядерного потенціалу Франції, повідомляє видання SVT.

«Швеція готова брати участь у важливих переговорах разом з іншими», — зазначив він у своїй промові.

Він додав, що до публічних оголошень у Швеції питання обговорили на рівні комітету із закордонних справ та Ради нацбезпеки, також Крістерссон порадився про це з головнокомандувачем Збройних сил.

Своєю чергою прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща веде переговори з Францією та групою найближчих європейських союзників щодо програми розширеного ядерного стримування.

«Польща веде переговори з Францією та групою найближчих європейських союзників щодо програми передового ядерного стримування. Ми озброюємося разом з нашими друзями, щоб наші вороги ніколи не наважилися на нас напасти», — написав Туск у соцмережі Х.

