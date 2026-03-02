Детей из зон активных боев будет забирать Нацполиция — что предусматривает новый закон об эвакуации
Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал Закон об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий (№ 4779-IX).
Ранее заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый отметил, что законодательная инициатива давно назрела с учетом необходимости совершенствования законодательства в сфере эвакуации гражданского населения из районов проведения военных (боевых) действий, в частности детей, лиц с инвалидностью, граждан пожилого возраста и других категорий населения, особенно в период полномасштабной войны россии против Украины.
Основные положения подписанного закона предусматривают, что:
- Решение о проведении обязательной эвакуации населения из населенных пунктов, расположенных на территориях активных или возможных военных (боевых) действий, принимается военными администрациями по предложению военного командования на соответствующей территории.
- Обязательная эвакуация детей проводится вместе с одним из родителей, лицом, которое их заменяет, либо другим законным представителем и осуществляется органами опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции для обеспечения публичной безопасности и порядка.
- Решение об обязательной эвакуации детей в принудительном порядке принимается военными администрациями по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.
- В случае если населенный пункт расположен на территории активных боевых действий и родители отказываются от обязательной эвакуации детей, эвакуацию в безопасные районы осуществляет Национальная полиция с последующей передачей детей органам опеки и попечительства на безопасных территориях.
- На территориях, с которых проводится обязательная эвакуация, могут вводиться ограничения относительно порядка въезда (входа) и пребывания.
