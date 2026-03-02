  1. В Украине

Детей из зон активных боев будет забирать Нацполиция — что предусматривает новый закон об эвакуации

23:48, 2 марта 2026
Решение об обязательной эвакуации детей в принудительном порядке принимается военными администрациями по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал Закон об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий (№ 4779-IX).

Ранее заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый отметил, что законодательная инициатива давно назрела с учетом необходимости совершенствования законодательства в сфере эвакуации гражданского населения из районов проведения военных (боевых) действий, в частности детей, лиц с инвалидностью, граждан пожилого возраста и других категорий населения, особенно в период полномасштабной войны россии против Украины.

Основные положения подписанного закона предусматривают, что:

  1. Решение о проведении обязательной эвакуации населения из населенных пунктов, расположенных на территориях активных или возможных военных (боевых) действий, принимается военными администрациями по предложению военного командования на соответствующей территории.
  2. Обязательная эвакуация детей проводится вместе с одним из родителей, лицом, которое их заменяет, либо другим законным представителем и осуществляется органами опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции для обеспечения публичной безопасности и порядка.
  3. Решение об обязательной эвакуации детей в принудительном порядке принимается военными администрациями по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.
  4. В случае если населенный пункт расположен на территории активных боевых действий и родители отказываются от обязательной эвакуации детей, эвакуацию в безопасные районы осуществляет Национальная полиция с последующей передачей детей органам опеки и попечительства на безопасных территориях.
  5. На территориях, с которых проводится обязательная эвакуация, могут вводиться ограничения относительно порядка въезда (входа) и пребывания.

закон дети Украина война эвакуация

