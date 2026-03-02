  1. В Украине

В Украине разрешили принудительную эвакуацию детей из опасных регионов – закон подписан

13:38, 2 марта 2026
Как будет работать новый механизм эвакуации.
Президент Владимир Зеленский подписал Закон об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий (№ 4779-IX).

Документ позволяет осуществлять эвакуацию детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей. Закон определяет, что право ребенка на жизнь является приоритетным, поэтому военные администрации теперь имеют полномочия принимать решения об обязательном выезде несовершеннолетних в безопасные регионы для защиты от обстрелов.

Речь идет о законопроекте 12353 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов проведения эвакуации, размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения защиты детей, находящихся в населенных пунктах, расположенных на территориях активных и возможных военных (боевых) действий», подготовленном Комитетом по вопросам экологической политики и природопользования. Парламент принял его 10 февраля во втором чтении 259 голосами народных депутатов.

Законом комплексно обновляется законодательство в сфере гражданской защиты, правового режима военного положения и семейного права. Ожидается, что это повысит эффективность государственной политики по организации эвакуационных мероприятий в условиях военных угроз.

Документ регулирует вопросы обязательной эвакуации населения, в частности возможной принудительной эвакуации детей, находящихся на территориях активных и возможных военных (боевых) действий.

Он предусматривает, что обязательная эвакуация будет проводиться с территорий, определенных Правительством в установленном порядке. Решение о проведении обязательной эвакуации будет приниматься по предложению военного командования на соответствующей территории областными и Киевской городской военными администрациями.

Обязательная эвакуация может быть как общей, так и частичной — для отдельных категорий населения. В частности, речь идет о детях, лицах с инвалидностью, людях пожилого возраста и других лицах, которые по возрасту или состоянию здоровья не способны самостоятельно позаботиться о сохранении жизни и здоровья.

Одной из ключевых целей закона является усиление защиты детей. Документ прямо регулирует возможность проведения обязательной, в том числе принудительной, эвакуации детей в случае угрозы их безопасности на территориях активных или возможных боевых действий.

Кроме того, закон определяет механизмы размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, а также порядок эвакуации материальных и культурных ценностей. Эвакуированные граждане будут иметь право на временное жилье из фондов для проживания.

Закон обязывает Кабинет Министров в течение трех месяцев со дня его опубликования обеспечить принятие и приведение в соответствие нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации.

закон дети Украина война Владимир Зеленский эвакуация

Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

В Раде планируют закрепить право на выплаты детям, родившимся после гибели отца-военнослужащего

Предлагается закрепить право на выплату помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

