Обязательная эвакуация во время войны: Рада готовит закон, которым предусмотрено предоставление временного жилья

Законопроектом предусмотрено предоставление жилых помещений из фондов жилья для временного проживания эвакуированным лицам.

Фото: Общественное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования провел заседание в формате видеоконференции, в ходе которого рассмотрел ряд законодательных инициатив, в частности относительно обязательной эвакуации населения в условиях военных угроз.

Как сообщается, в заседании приняли участие народные депутаты — члены Комитета, а также представители центральных органов исполнительной власти, силовых структур, областных военных администраций и общественных организаций, в частности МВД, Минобороны, Минюста, Минсоцполитики, ГСЧС, Генерального штаба ВСУ и Офиса Генерального прокурора.

Комитет рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект № 12353 относительно урегулирования вопроса проведения обязательной эвакуации, доработанный с учетом поправок и предложений субъектов права законодательной инициативы.

В ходе обсуждения депутаты поддержали предложения о внесении дополнений в сравнительную таблицу относительно изложения в окончательной редакции текста статей законопроекта для принятия во втором чтении в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 118 Регламента Верховной Рады, в том числе и относительно изложения названия законопроекта в новой редакции.

Законопроектом предлагается установить, что обязательная эвакуация будет проводиться с территорий, определенных Правительством в установленном порядке. Решение о проведении обязательной эвакуации будет приниматься по предложению военного командования на соответствующей территории областными и Киевской городской военными администрациями.

При этом обязательная эвакуация может быть как общей, так и частичной — для отдельных категорий населения, которые по возрасту или состоянию здоровья не способны самостоятельно принять меры по сохранению жизни или здоровья, в том числе детей, лиц с инвалидностью, лиц пожилого возраста и других категорий населения.

Одной из основных целей законопроекта является защита жизни и здоровья детей в случае угрозы их жизни.

Документ содержит нормы о размещении и жизнеобеспечении эвакуированного населения, а также эвакуации материальных и культурных ценностей. Также эвакуированные граждане имеют право на временное жилье из фондов для проживания.

В частности, в сравнительной таблице указано «предоставление жилых помещений из фондов жилья для временного проживания лицам, эвакуированным из населенных пунктов, расположенных на территориях активных и возможных военных (боевых) действий».

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал законопроект с новым названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов проведения эвакуации, размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения защиты детей, находящихся в населенных пунктах, расположенных на территориях активных и возможных военных (боевых) действий» (реестр № 12353) принять во втором чтении и в целом как Закон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.