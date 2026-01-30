Обов’язкова евакуація під час війни: Рада готує закон, яким передбачено надання тимчасового житла

Законопроєктом передбачено надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання евакуйованим особам.

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування провів засідання у форматі відеоконференції, під час якого розглянув низку законодавчих ініціатив, зокрема щодо обов’язкової евакуації населення в умовах воєнних загроз.

Як повідомляється, у засіданні взяли участь народні депутати — члени Комітету, а також представники центральних органів виконавчої влади, силових структур, обласних військових адміністрацій і громадських організацій, зокрема МВС, Міноборони, Мін’юсту, Мінсоцполітики, ДСНС, Генерального штабу ЗСУ та Офісу Генерального прокурора.

Комітет розглянув підготовлений до другого читання законопроєкт № 12353 щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації, який доопрацьовано з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи.

Під час обговорення депутати підтримали пропозиції щодо внесення доповнень до порівняльної таблиці стосовно викладу в остаточній редакції тексту статей законопроєкту для прийняття у другому читанні відповідно до пункту 4 частини першої статті 118 Регламенту Верховної Ради, у тому числі і щодо викладення назви законопроєкту в новій редакції.

Законопроєктом пропонується встановити, що обов’язкова евакуація проводитиметься з територій, визначених Урядом в установленому порядку. Рішення щодо проведення обов’язкової евакуації прийматиметься за пропозицією військового командування на відповідній території обласними та Київською міською військовими адміністраціями.

При цьому обов’язкова евакуація може бути як загальною, так і частковою — для окремих категорій населення, які за віком чи станом здоров’я не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження життя або здоров’я, у тому числі дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших категорій населення.

Однією з основних цілей законопроєкту є захист життя та здоров’я дітей у разі загрози їхньому життю.

Документ містить норми про розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, а також евакуацію матеріальних і культурних цінностей. Також евакуовані громадяни мають право на тимчасове житло з фондів для проживання.

Зокрема, у порівняльній таблиці вказано «надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання особам, евакуйованим із населених пунктів, які розташовані на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій».

За результатами розгляду Комітет рекомендував законопроєкт із новою назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань проведення евакуації, розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, забезпечення захисту дітей, що перебувають у населених пунктах, які розташовані на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій» (реєстр. № 12353) прийняти в другому читанні та в цілому як Закон.

