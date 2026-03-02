  1. Законодательство

Военно-врачебные комиссии будут проводить медосмотр иностранцев и лиц без гражданства

14:32, 2 марта 2026
Михаил Федоров заявил ранее, что вопросы мобилизации и СЗЧ в Украине планируется решать путем привлечения большего количества иностранцев.
Парламентский Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал правительственный законопроект № 15015, который предусматривает расширение полномочий военно-врачебных комиссий.

Документ предлагает предоставить ВВК право проводить военно-врачебную экспертизу кандидатов на прохождение военной службы по контракту из числа иностранцев и лиц без гражданства.

Отметим, что вопросы мобилизации и СЗЧ в Украине планируют решать путем привлечения большего количества иностранцев. Такое заявление сделал глава Минобороны Михаил Федоров.

Как пояснил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, Министерство обороны работает над привлечением иностранцев к выполнению задач в составе Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны. В то же время действующее законодательство не предусматривает прохождение ВВК для таких кандидатов.

«Как правовое государство, мы ставим иностранцев в такие же условия, как и наших граждан, в части медицинского, финансового и иного обеспечения, однако законодательство не предусматривает проведение ВВК для них. Цель законопроекта — устранить этот пробел», — пояснил он.

Таким образом, Комитет решил рекомендовать Верховной Раде принять законопроект № 15015 за основу и в целом.

Кроме того, на заседании заслушали информацию о возможности распространения программы реимбурсации «Доступные лекарства» на военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

В ходе обсуждения отмечалось, что средний возраст военнослужащих превышает 40 лет, и значительная часть из них имеет хронические заболевания.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, в свою очередь, отметил, что программа «Доступные лекарства» распространяется на всех граждан Украины, включая военнослужащих, и никаких ограничений по их участию не предусмотрено.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

