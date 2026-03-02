ВАКС взыскал в доход государства почти 3 млн грн необоснованных активов должностного лица ВСУ
Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего начальника склада горюче-смазочных материалов центра обеспечения тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины и его близких лиц. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Было установлено, что в 2024 году жена военнослужащего по его поручению приобрела жилой дом и земельный участок во Львовской области площадью 180,8 м² стоимостью 2,9 млн грн.
«Вместе с тем супруги не имели достаточных законных доходов и сбережений для приобретения этого имущества», — сообщили в ГБР.
В 2025 году указанный дом был продан за 2,7 млн грн.
Материалы относительно признаков необоснованности активов ГБР в июле 2025 года направило в САП. После их обработки прокурор САП в декабре подал в ВАКС иск на сумму свыше 2,9 млн грн.
