ВАКС взыскал в доход государства почти 3 млн грн необоснованных активов должностного лица ВСУ

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего начальника склада горюче-смазочных материалов центра обеспечения тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины и его близких лиц. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Было установлено, что в 2024 году жена военнослужащего по его поручению приобрела жилой дом и земельный участок во Львовской области площадью 180,8 м² стоимостью 2,9 млн грн.

«Вместе с тем супруги не имели достаточных законных доходов и сбережений для приобретения этого имущества», — сообщили в ГБР.

В 2025 году указанный дом был продан за 2,7 млн грн.

Материалы относительно признаков необоснованности активов ГБР в июле 2025 года направило в САП. После их обработки прокурор САП в декабре подал в ВАКС иск на сумму свыше 2,9 млн грн.

