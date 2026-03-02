  1. В Украине

ВАКС взыскал в доход государства почти 3 млн грн необоснованных активов должностного лица ВСУ

15:26, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2024 году жена военнослужащего по его поручению приобрела жилой дом и земельный участок во Львовской области.
ВАКС взыскал в доход государства почти 3 млн грн необоснованных активов должностного лица ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего начальника склада горюче-смазочных материалов центра обеспечения тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины и его близких лиц. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Было установлено, что в 2024 году жена военнослужащего по его поручению приобрела жилой дом и земельный участок во Львовской области площадью 180,8 м² стоимостью 2,9 млн грн.

«Вместе с тем супруги не имели достаточных законных доходов и сбережений для приобретения этого имущества», — сообщили в ГБР.

В 2025 году указанный дом был продан за 2,7 млн грн.

Материалы относительно признаков необоснованности активов ГБР в июле 2025 года направило в САП. После их обработки прокурор САП в декабре подал в ВАКС иск на сумму свыше 2,9 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда ВАКС ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

В Раде планируют закрепить право на выплаты детям, родившимся после гибели отца-военнослужащего

Предлагается закрепить право на выплату помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]