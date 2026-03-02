Кабмин обновил наблюдательный совет «Нафтогаза»: кто в нее вошел

Наблюдательный совет состоит из шести членов.

Правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» на основании представления номинационного комитета. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, отбор проходил с соблюдением полной, открытой и конкурентной процедуры.

Наблюдательный совет состоит из шести членов.

Независимые международные члены: Роберт Шлешинский, Эрик Расмуссен, Данкан Найтингейл, Тор Мартин Анфиннсен.

По словам Свириденко, все они специалисты с многолетним опытом работы в энергетическом секторе.

Роберт Шлешинский (Польша) — эксперт по корпоративному управлению и энергетике.

Эрик Расмуссен (Дания) — эксперт в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности в ЕБРР. Работал над реформой корпоративного управления государственных предприятий Украины, в том числе в НАК «Нафтогаз Украины».

Данкан Найтингейл (Канада) — специалист, специализируется на операционном управлении добычей и развитии энергетических активов. Возглавлял наблюдательный совет ПАО «Укрнафта», в частности внедрял практики ОЭСР.

Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) — занимал руководящие должности в норвежском энергетическом гиганте Equinor. Как действующий член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», эксперт обеспечивает непрерывность управления и внедрение европейских стандартов.

Представители государства в наблюдательном совете:

Анна Артеменко — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Константин Марьевич — государственный секретарь Кабинета Министров Украины (переизбранный член совета).

Кроме того, Премьер отметила, что параллельно завершается обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли — «Центрэнерго», «Украинские распределительные сети», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», «Оператор ГТС Украины» и других.

