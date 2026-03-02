Кабмін оновив наглядову раду «Нафтогазу»: хто до неї увійшов

Наглядова рада складається з шести членів.

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» на підставі подання номінаційного комітету. Про це повідомила Премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури.

Незалежні міжнародні члени: Роберт Шлешинський, Ерік Расмуссен, Данкан Найтінгейл, Тор Мартін Анфіннсен.

За словами Свириденко, усі вони фахівці з багаторічним досвідом роботи в енергетичному секторі.

Роберт Шлешинський (Польща) — експерт із корпоративного управління та енергетики.

Ерік Расмуссен (Данія) — експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в НАК «Нафтогаз України».

Данкан Найтінгейл (Канада) — фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта», зокрема впроваджував практики ОЕСР.

Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) — обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК «Нафтогаз України», експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.

Представники держави в наглядовій раді:

Анна Артеменко — заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Костянтин Мар’євич — державний секретар Кабінету Міністрів України (переобраний член ради).

Окрім того, Премʼєр зазначила, що паралельно завершується оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі — «Центренерго», «Українські розподільні мережі», «Укренерго», «Укргідроенерго», «Оператор ГТС України» та інших.

