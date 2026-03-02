  1. У світі

У Британії хочуть зобов’язати свідків підтверджувати, що їхні показання написані без ШІ

15:08, 2 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Експертів також можуть зобов’язати розкривати, чи застосовували вони ШІ під час підготовки висновків.
У Британії хочуть зобов’язати свідків підтверджувати, що їхні показання написані без ШІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії пропонують нові правила щодо використання штучного інтелекту під час підготовки судових документів. Зокрема, свідчення свідків та висновки експертів у цивільних справах можуть зобов’язати супроводжувати заявою про те, що їхній текст не був створений за допомогою ШІ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ініціативу оприлюднила Рада з цивільного правосуддя (Civil Justice Council) у проміжному звіті про використання технологій у судах, передає Law Gazette.

Що саме пропонують

Робоча група вважає, що штучний інтелект може бути корисним, однак його застосування має не шкодити справедливості судового процесу.

Нові підходи стосуються чотирьох видів документів:

  • позовних заяв та інших процесуальних матеріалів;
  • письмових позицій адвокатів;
  • свідчень свідків;
  • експертних висновків.

При цьому мова не йде про перевірку правопису або технічну допомогу, а також не розглядається питання навмисного подання неправдивих доказів.

Свідчення — лише «своїми словами»

Найбільше уваги приділяють саме показанням свідків. Пропонується, щоб у справах, які розглядаються в судах з бізнесу та майнових питань, до свідчень додавали окрему заяву про те, що штучний інтелект не використовувався для написання або редагування тексту.

Ідея полягає в тому, щоб гарантувати: свідчення викладені власними словами людини, а не сформульовані або «підсилені» алгоритмом.

Також розглядають зміни до процесуальних правил, які прямо зобов’яжуть підтверджувати, що ШІ не використовувався для перефразування, доповнення чи зміни змісту показань.

Експерти мають розкривати використання ШІ

Щодо експертів пропонують інший підхід: якщо вони застосовували ШІ (крім технічних функцій, як-от розшифровка), вони повинні пояснити, як саме його використовували та які інструменти залучали.

У звіті визнають, що штучний інтелект може допомогти людям без адвоката підготувати документи до суду. Тому надмірне обмеження може ускладнити доступ до правосуддя.

Обговорення запропонованих змін триватиме до 14 квітня 2026 року. Після цього можуть ухвалити остаточні правила.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд штучний інтелект Велика Британія ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Італія вирішить долю судової реформи на референдумі в березні

Виборцям пропонують підтримати поділ кар’єр суддів і прокурорів, новий дисциплінарний суд та реформу суддівського самоврядування.

ККС ВС пояснив, чим відрізняється захист від провокації злочину від заперечення факту його вчинення

ККС ВС вважає, що твердження про можливу провокацію злочину із запереченням факту події отримання грошей є взаємовиключними.

Відмова без підстав: суд у Черкасах зобов’язав ТЦК переглянути рішення про відстрочку

Суд встановив, що військовий орган не може підміняти закон власними домислами

У Раді планують закріпити право на виплати дітям, які народилися після загибелі батька-військового

Пропонується закріпити право на виплату допомоги дітям, народженим після загибелі військового.

Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]