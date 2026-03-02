В Україні дозволили примусову евакуацію дітей із небезпечних регіонів – закон підписано

Як працюватиме новий механізм евакуації.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон щодо обов’язкової евакуації населення, зокрема дітей, з територій активних та можливих воєнних дій (№ 4779-IX).

Документ дозволяє здійснювати евакуацію дітей із місць активних бойових дій навіть у разі відмови батьків. Закон визначає, що право дитини на життя є пріоритетним, тому військові адміністрації тепер мають повноваження приймати рішення про обов'язковий виїзд неповнолітніх в безпечні регіони для захисту від обстрілів.

Йдеться про законопроєкт 12353 « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань проведення евакуації, розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, забезпечення захисту дітей, які перебувають у населених пунктах, розташованих на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій», підготовлений Комітетом з питань екологічної політики та природокористування. Парламент прийняв його 10 лютого у другому читанні 259 голосами народних депутатів.

Законом комплексно оновлюється законодавство у сфері цивільного захисту, правового режиму воєнного стану та сімейного права. Очікується, що це підвищить ефективність державної політики з організації евакуаційних заходів в умовах воєнних загроз.

Документ врегульовує питання обов’язкової евакуації населення, зокрема можливої примусової евакуації дітей, які перебувають на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій.

Він передбачає, що обов’язкова евакуація проводитиметься з територій, визначених Урядом в установленому порядку. Рішення щодо проведення обов’язкової евакуації прийматиметься за пропозицією військового командування на відповідній території обласними та Київською міською військовими адміністраціями.

Обов’язкова евакуація може бути як загальною, так і частковою — для окремих категорій населення. Зокрема, йдеться про дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших осіб, які через вік або стан здоров’я не здатні самостійно подбати про збереження життя і здоров’я.

Однією з ключових цілей закону є посилення захисту дітей. Документ прямо врегульовує можливість проведення обов’язкової, у тому числі примусової, евакуації дітей у разі загрози їхній безпеці на територіях активних або можливих бойових дій.

Крім того, закон визначає механізми розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, а також порядок евакуації матеріальних і культурних цінностей. Евакуйовані громадяни матимуть право на тимчасове житло з фондів для проживання.

Закон зобов'язує Кабінет Міністрів протягом трьох місяців з дня його опублікування забезпечити прийняття та приведення нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.

