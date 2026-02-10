  1. Законодательство

Рада приняла закон об эвакуации из зон боевых действий и предоставлении жилья из фондов для проживания

17:18, 10 февраля 2026
Эвакуированные граждане будут иметь право на временное жилье из фондов для проживания.
Фото: Общественное
Верховная Рада приняла законопроект об урегулировании вопросов эвакуации населения с территорий активных и возможных боевых действий. Соответствующее решение парламент принял 10 февраля во втором чтении 259 голосами народных депутатов.

Речь идет о законопроекте № 12353 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов проведения эвакуации, размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения защиты детей, которые находятся в населенных пунктах, расположенных на территориях активных и возможных военных (боевых) действий», подготовленном Комитетом по вопросам экологической политики и природопользования.

Законом комплексно обновляется законодательство в сфере гражданской защиты, правового режима военного положения и семейного права. Ожидается, что это повысит эффективность государственной политики по организации эвакуационных мероприятий в условиях военных угроз.

Документ регулирует вопросы обязательной эвакуации населения, в частности возможной принудительной эвакуации детей, которые находятся на территориях активных и возможных военных (боевых) действий.

Он предусматривает, что обязательная эвакуация будет проводиться с территорий, определенных Правительством в установленном порядке. Решение о проведении обязательной эвакуации будет приниматься по предложению военного командования на соответствующей территории областными и Киевской городской военными администрациями.

Обязательная эвакуация может быть как общей, так и частичной — для отдельных категорий населения. В частности, речь идет о детях, лицах с инвалидностью, пожилых людях и других лицах, которые по возрасту или состоянию здоровья не способны самостоятельно позаботиться о сохранении жизни и здоровья.

Одной из ключевых целей закона является усиление защиты детей. Документ прямо регулирует возможность проведения обязательной, в том числе принудительной, эвакуации детей в случае угрозы их безопасности на территориях активных или возможных боевых действий.

Кроме того, закон определяет механизмы размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, а также порядок эвакуации материальных и культурных ценностей. Эвакуированные граждане будут иметь право на временное жилье из фондов для проживания.

Закон обязывает Кабинет Министров в течение трех месяцев со дня его опубликования обеспечить принятие и приведение нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации.

Украина война эвакуация

