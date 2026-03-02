Во Львовской области задержали еще двух организаторов схемы уклонения от мобилизации
Правоохранители заблокировали очередные схемы уклонения, которые действовали во Львовской области. Обоих организаторов махинаций задержали «с поличным». Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.
В одном из эпизодов речь идет о 19-летнем жителе Яворовского района, который обещал призывнику «помочь» избежать мобилизации и незаконно покинуть территорию Украины во время войны.
За 12 000 долларов США фигурант заверял, что поможет военнообязанному оформить документы об установлении III группы инвалидности. В частности, поспособствует в получении фиктивной выписки о наличии сердечного заболевания у уклониста.
После чего, на основании таких «документов», военнообязанный сможет избежать призыва по мобилизации.
Вторым задержанным организатором схемы уклонения является 24-летний частный предприниматель из Стрыйского района.
По материалам дела, фигурант обещал «клиенту» помочь беспрепятственно пересечь государственную границу под видом экспедитора в компании, осуществляющей международные грузовые перевозки.
Стоимость «услуг» по фиктивному трудоустройству составляла 15 000 долларов США.
Правоохранители задокументировали противоправную деятельность обоих злоумышленников и задержали их «с поличным» после получения аванса от «клиентов».
Фигурантам сообщено о подозрении.
Продолжается следствие для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к указанным противоправным схемам.
