Во Львовской области задержали еще двух организаторов схемы уклонения от мобилизации

Дельцы обещали уклонистам помочь с беспрепятственным пересечением государственной границы.

Правоохранители заблокировали очередные схемы уклонения, которые действовали во Львовской области. Обоих организаторов махинаций задержали «с поличным». Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

В одном из эпизодов речь идет о 19-летнем жителе Яворовского района, который обещал призывнику «помочь» избежать мобилизации и незаконно покинуть территорию Украины во время войны.

За 12 000 долларов США фигурант заверял, что поможет военнообязанному оформить документы об установлении III группы инвалидности. В частности, поспособствует в получении фиктивной выписки о наличии сердечного заболевания у уклониста.

После чего, на основании таких «документов», военнообязанный сможет избежать призыва по мобилизации.

Вторым задержанным организатором схемы уклонения является 24-летний частный предприниматель из Стрыйского района.

По материалам дела, фигурант обещал «клиенту» помочь беспрепятственно пересечь государственную границу под видом экспедитора в компании, осуществляющей международные грузовые перевозки.

Стоимость «услуг» по фиктивному трудоустройству составляла 15 000 долларов США.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность обоих злоумышленников и задержали их «с поличным» после получения аванса от «клиентов».

Фигурантам сообщено о подозрении.

Продолжается следствие для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к указанным противоправным схемам.

