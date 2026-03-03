Закон о ветеринарной медицине: новые правила регистрации и розничной торговли препаратами, ограничения и ответственность для агробизнеса

Закон внедряет правила благополучия животных и устанавливает персональную ответственность операторов рынка за их соблюдение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

2 марта 2026 года вступили в силу большинство положений Закона № 4718-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения регулирования в сферах ветеринарной медицины, благополучия животных и кормов в соответствие с актами права Европейского Союза».

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», Закон предусматривает совершенствование государственного ветеринарно-санитарного контроля, а также обновление правил производства, обращения, регистрации и применения ветеринарных лекарственных средств.

Возникает вопрос, как Закон повлияет на бизнес, в частности на производителей и импортеров ветпрепаратов, агрохолдинги, фермерские хозяйства и производителей кормов?

Закон внедряет новую терминологию, заменяя понятие «ветеринарные препараты» на «ветеринарные лекарственные средства». Так, ветеринарное лекарственное средство определено как любое вещество, представленное как таковое, обладающее свойствами лечения или предотвращения болезней, либо предназначенное для восстановления физиологических функций.

Производство, обращение и применение ветеринарных лекарств возможны только после их государственной регистрации, однако согласно изменениям такая регистрация будет бессрочной. Исключение из правила о бессрочности регистрации предусмотрено для регистрации ветеринарного лекарственного средства, предназначенного для ограниченного рынка. В таком случае срок действия государственной регистрации составляет пять лет.

Государственная регистрация ветеринарных лекарственных средств для животных, предназначенных для производства пищевых продуктов, отныне будет осуществляться только при условии установления максимальных пределов остатков действующих веществ в их составе. Речь идет об обязательном определении предельно допустимых уровней веществ, которые могут оставаться в продукции животного происхождения. То есть, новые требования усилят контроль за безопасностью продукции животного происхождения.

Кроме того, Закон разрешает розничную торговлю ветеринарными лекарствами онлайн, но исключительно для операторов рынка, созданных и зарегистрированных в Украине, с действующей лицензией на розничную торговлю ветеринарными лекарственными средствами и включенных в специальный перечень операторов, имеющих право осуществлять такую деятельность. Онлайн-торговля будет иметь определенные ограничения — через интернет разрешено продавать только те препараты, которые отпускаются без ветеринарного рецепта.

Производители и импортеры ветпрепаратов при производстве ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Украины и при импорте ветеринарных лекарственных средств должны соблюдать новые требования лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству и импорту ветеринарных лекарственных средств и новые требования надлежащей производственной практики ветеринарных средств.

Запрет на использование антибиотиков — еще одно существенное изменение для фермеров. Теперь стимуляция роста и повышение продуктивности животных запрещена на законодательном уровне. Более того, законом запрещено использование антибиотиков для животных на постоянной основе или для преодоления последствий ненадлежащей гигиены, ненадлежащей практики содержания или отсутствия ухода. Также вводится перечень лекарств, зарезервированных исключительно для медицины людей, их применение в ветеринарии запрещено.

Закон вводит новое понятие «благополучие животных», которое включает их физическое и ментальное состояние, отсутствие голода, жажды, страха, боли и температурного дискомфорта. При этом персонал, в обязанности которого входит непосредственное осуществление содержания, умерщвления, транспортировки животных или осуществление сопутствующих операций, для выполнения таких обязанностей должен обладать достаточными знаниями и навыками по соблюдению законодательства о благополучии животных. Таким образом, агрохолдинги и фермеров ожидает обновление персонала либо обучение уже существующего, ограничения по использованию противомикробных средств и новые стандарты содержания для животных.

Для длительных рейсов, во время которых перевозятся домашние животные, устанавливаются жесткие требования к транспортным средствам, сертификации водителей и ведению рейсовых журналов. У водителей должны быть документы, подтверждающие достаточные знания и навыки по соблюдению требований к обеспечению благополучия животных во время их транспортировки и осуществления сопутствующих операций. Кроме того, логистические компании, предоставляющие услуги перевозки животных, должны получить сертификат пригодности транспортного средства.

Важно, что операторы рынка несут ответственность за нарушение требований законодательства о благополучии животных.

Регулирование производства кормов также претерпело изменения в соответствии со стандартами ЕС. Так, вводится Государственный реестр кормовых добавок и определяется перечень документов, которые необходимо подать для государственной регистрации кормовой добавки. К заявлению о регистрации обязательно прилагаются регистрационное досье, резюме, а также копии документов, подтверждающих уплату административного сбора за регистрацию, оплату услуг по оценке материалов досье и услуг референс-лаборатории. Регистрационное досье должно содержать сведения о наименовании и адресе заявителя, а также идентификационные данные о кормовой добавке. В частности, подается предложение по ее классификации по категориям и функциональным группам в соответствии с требованиями законодательства, описываются характеристики добавки и, при необходимости, определяются критерии ее чистоты.

Изменения коснулись также рекламы ветеринарных лекарств, отпускаемых по рецепту. В целом такая реклама запрещается, за исключением случаев, когда она адресована исключительно специалистам ветеринарной медицины или операторам рынка ветеринарных лекарственных средств. Вместе с тем предусмотрена отдельная норма для операторов животноводческих мощностей. Среди них допускается реклама рецептурных препаратов только при условии, что она касается исключительно иммунобиологических ветеринарных лекарственных средств и обязательно содержит рекомендацию обратиться за консультацией к ветеринарному врачу по поводу их применения.

Новый Закон № 4718-IX — очередной шаг к гармонизации отечественного законодательства с европейским, на этот раз в сфере развития животноводства и агросектора. Новые законодательные стандарты требуют от бизнеса нового формата работы с обязательным соблюдением безопасности и благополучия, проведения аудита существующих механизмов работы, приведения в порядок документации и новых затрат на квалификацию персонала и переоборудование мощностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.