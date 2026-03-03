Как получить справку о банкротстве онлайн — пошаговая инструкция
Получить справку о пребывании компании или предпринимателя в процедуре банкротства теперь можно полностью онлайн. Услуга является бесплатной, а документ формируется автоматически в день подачи запроса. Об этом сообщило Львовское межрегиональное управление Минюста.
Речь идет о возможности дистанционно получить информационную справку из Реестра должников по делам о банкротстве — без посещения учреждений и бумажных обращений.
Реестр должников по делам о банкротстве — это автоматизированная база данных, которая является частью системы «Банкротство и неплатежеспособность».
В нем содержится информация о:
- юридических и физических лицах, в отношении которых продолжается или завершена процедура банкротства;
- ходе судебного производства;
- реестре требований кредиторов и финансовом состоянии должника;
- судебных решениях и официальных объявлениях.
Данные в справке являются актуальными именно на дату ее формирования.
Как получить справку о банкротстве онлайн
Получение информации осуществляется исключительно в электронной форме через специализированную страницу Министерства юстиции Украины.
Алгоритм действий
1. Перейти по ссылке.
2. Пройти аутентификацию и авторизацию на вебпортале электронных сервисов.
3. Сформировать запрос, указав параметры поиска:
- код ЕГРПОУ — для юридических лиц;
- соответствующие регистрационные данные — для ФОП или физических лиц.
4. Получить результат — справка формируется автоматически программными средствами и предоставляется в день обращения.
Документ можно просмотреть онлайн, сохранить в формате PDF или распечатать.
Министерство юстиции отдельно подчеркивает: информация о банкротстве физических лиц-предпринимателей может учитываться по двум различным параметрам:
- по номеру записи в Едином государственном реестре о проведении государственной регистрации;
- по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (ИНН).
Чтобы получить полную информацию, рекомендуется сформировать две отдельные справки — по каждому из этих параметров. Только проверка по обоим критериям гарантирует максимально точный результат.
Справка предоставляется мгновенно, за исключением периода технических работ или сбоев в работе подсистем Министерства юстиции. В случае временной недоступности сервиса пользователям рекомендуют повторить запрос позже.
