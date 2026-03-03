  1. В Украине

Как получить справку о банкротстве онлайн — пошаговая инструкция

07:36, 3 марта 2026
Как бесплатно сформировать электронную справку через сервис Минюста.
Получить справку о пребывании компании или предпринимателя в процедуре банкротства теперь можно полностью онлайн. Услуга является бесплатной, а документ формируется автоматически в день подачи запроса. Об этом сообщило Львовское межрегиональное управление Минюста.

Речь идет о возможности дистанционно получить информационную справку из Реестра должников по делам о банкротстве — без посещения учреждений и бумажных обращений.

Реестр должников по делам о банкротстве — это автоматизированная база данных, которая является частью системы «Банкротство и неплатежеспособность».

В нем содержится информация о:

  • юридических и физических лицах, в отношении которых продолжается или завершена процедура банкротства;
  • ходе судебного производства;
  • реестре требований кредиторов и финансовом состоянии должника;
  • судебных решениях и официальных объявлениях.

Данные в справке являются актуальными именно на дату ее формирования.

Как получить справку о банкротстве онлайн

Получение информации осуществляется исключительно в электронной форме через специализированную страницу Министерства юстиции Украины.

Алгоритм действий

1. Перейти по ссылке.

2. Пройти аутентификацию и авторизацию на вебпортале электронных сервисов.

3. Сформировать запрос, указав параметры поиска:

  • код ЕГРПОУ — для юридических лиц;
  • соответствующие регистрационные данные — для ФОП или физических лиц.

4. Получить результат — справка формируется автоматически программными средствами и предоставляется в день обращения.

Документ можно просмотреть онлайн, сохранить в формате PDF или распечатать.

Министерство юстиции отдельно подчеркивает: информация о банкротстве физических лиц-предпринимателей может учитываться по двум различным параметрам:

  • по номеру записи в Едином государственном реестре о проведении государственной регистрации;
  • по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (ИНН).

Чтобы получить полную информацию, рекомендуется сформировать две отдельные справки — по каждому из этих параметров. Только проверка по обоим критериям гарантирует максимально точный результат.

Справка предоставляется мгновенно, за исключением периода технических работ или сбоев в работе подсистем Министерства юстиции. В случае временной недоступности сервиса пользователям рекомендуют повторить запрос позже.

