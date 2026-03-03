Белый дом назвал ключевые целые операции против Ирана
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт разъяснила цели военной операции США против Ирана под названием Operation Epic Fury.
Как стало известно, президент США Дональд Трамп чётко обозначил пять ключевых задач:
- уничтожение ракетного арсенала Ирана и полная ликвидация всей ракетной промышленности страны;
- уничтожение военно-морского флота иранского режима;
- лишение «террористических марионеток» режима возможности дестабилизировать регион или мир и атаковать силы США;
- прекращение производства самодельных взрывных устройств, которые ранили и убили тысячи людей, включая американцев;
- гарантия того, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие.
«Предотвращение угроз со стороны этого радикального режима и его террористических лидеров — это чёткая и необходимая цель. Уничтожение террористов выгодно для Америки. 49 высокопоставленных лидеров иранского режима, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, уже стёрты с лица земли», — пояснила Левитт.
Она отметила, что в ходе летней кампании 2025 года были уничтожены ключевые ядерные объекты Ирана. Несмотря на это, руководство в Тегеране оставалось настроенным на восстановление своей ядерной программы.
«Проще говоря, террористический иранский режим не хотел говорить “да” миру. На протяжении 47 лет иранский режим активно и намеренно способствовал убийству американцев, скандируя “смерть Америке” и финансируя других кровожадных террористов», — подчеркнула Кэролайн Левитт.
Как сообщалось, США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы — Израиль вместе с Соединенными Штатами наносили удары по иранским военным объектам.
