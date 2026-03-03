  1. В мире

Белый дом назвал ключевые целые операции против Ирана

08:58, 3 марта 2026
Кэролайн Левитт пояснила, что целью военной операции США против Ирана является полное устранение угроз со стороны иранского режима – от уничтожения ракетной и военной инфраструктуры до недопущения получения Тегераном ядерного оружия.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт разъяснила цели военной операции США против Ирана под названием Operation Epic Fury.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп чётко обозначил пять ключевых задач:

  • уничтожение ракетного арсенала Ирана и полная ликвидация всей ракетной промышленности страны;
  • уничтожение военно-морского флота иранского режима;
  • лишение «террористических марионеток» режима возможности дестабилизировать регион или мир и атаковать силы США;
  • прекращение производства самодельных взрывных устройств, которые ранили и убили тысячи людей, включая американцев;
  • гарантия того, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие.

«Предотвращение угроз со стороны этого радикального режима и его террористических лидеров — это чёткая и необходимая цель. Уничтожение террористов выгодно для Америки. 49 высокопоставленных лидеров иранского режима, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, уже стёрты с лица земли», — пояснила Левитт.

Она отметила, что в ходе летней кампании 2025 года были уничтожены ключевые ядерные объекты Ирана. Несмотря на это, руководство в Тегеране оставалось настроенным на восстановление своей ядерной программы.

«Проще говоря, террористический иранский режим не хотел говорить “да” миру. На протяжении 47 лет иранский режим активно и намеренно способствовал убийству американцев, скандируя “смерть Америке” и финансируя других кровожадных террористов», — подчеркнула Кэролайн Левитт.

Как сообщалось, США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы — Израиль вместе с Соединенными Штатами наносили удары по иранским военным объектам.

