США розпочали масштабну військову операцію проти Ірану — Трамп

09:59, 28 лютого 2026
Наша мета – захистити американський народ, знищивши погрози з боку іранського режиму, заявив Дональд Трамп.
США розпочали масштабну військову операцію проти Ірану — Трамп
США розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. Про це у зверненні повідомив президент США Дональд Трамп, наголосивши на намірі Вашингтона рішуче діяти у відповідь на потенційні ризики для безпеки.

Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

За словами Трампа, Сполучені Штати мають намір знищити іранські ракетні потужності та повністю ліквідувати можливості Тегерана у сфері виробництва ракет. 

Крім того, американська сторона планує знищити військово-морські сили Ірану. Він також наголосив, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.

Дональд Трамп закликав Корпус вартових Ісламської революції — головну військову силу Ірану — скласти зброю. Тоді США гарантують їм "повний імунітет". В разі відмови на них "чекає знищення", заявив Трамп.

Раніше повідмлялося, що спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану готувалася протягом кількох місяців, а дату її початку визначили ще кілька тижнів тому. Про це заявив представник Міноборони Ізраїлю.

Операція отримала назву «Щит Йехуди». 

Попередньо, було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану, включаючи резиденцію президента та штаб-квартиру розвідки. За даними ЗМІ, верховного лідера Ірану Алі Хаменеї вивезли зі столиці та перевели у «безпечне місце».

Тим часомо Ізраїльська армія заявила, що країна переходить на "особливий режим": закриваються школи та університети, скасовуються масові заходи, більшість підприємств припиняють роботу. Функціонувати продовжать лише служби життєзабезпечення.

